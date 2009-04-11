Иан Эшби
№4
Полузащитник
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Команда
Возраст
44
Рост
185
Вес
84
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
11.04.2009 11 апр. 2009 сб 17:00
Мидлсбро
3 : 1
Халл Сити
30'
30'
30'
11.04.2009 11 апр. 2009 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Мидлсбро
3
Халл Сити
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 32 тур
04.04.2009 04 апр. 2009 сб 17:00
Халл Сити
0 : 0
Портсмут
04.04.2009 04 апр. 2009 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Халл Сити
0
Портсмут
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 31 тур
14.03.2009 14 марта 2009 сб 18:00
Халл Сити
1 : 1
Ньюкасл Юнайтед
14.03.2009 14 марта 2009 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Халл Сити
1
Ньюкасл Юнайтед
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 29 тур
04.03.2009 04 марта 2009 ср 23:00
Фулхэм
0 : 1
Халл Сити
04.03.2009 04 марта 2009 ср 23:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Фулхэм
0
Халл Сити
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 28 тур
01.03.2009 01 марта 2009 вс 15:30
Халл Сити
1 : 2
Блэкберн
79'
79'
79'
01.03.2009 01 марта 2009 вс 15:30
79'
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Халл Сити
1
Блэкберн
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 27 тур
23.02.2009 23 февр. 2009 пн 23:00
Халл Сити
1 : 2
Тоттенхэм
41'
41'
41'
23.02.2009 23 февр. 2009 пн 23:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Халл Сити
1
Тоттенхэм
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 26 тур
07.02.2009 07 февр. 2009 сб 18:00
Челси
0 : 0
Халл Сити
49'
49'
49'
07.02.2009 07 февр. 2009 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Челси
0
Халл Сити
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 25 тур
28.01.2009 28 янв. 2009 ср 23:00
Вест Хэм
2 : 0
Халл Сити
28.01.2009 28 янв. 2009 ср 23:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Вест Хэм
2
Халл Сити
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 23 тур
17.01.2009 17 янв. 2009 сб 20:30
Халл Сити
1 : 3
Арсенал
81'
81'
81'
17.01.2009 17 янв. 2009 сб 20:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Халл Сити
1
Арсенал
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 22 тур
10.01.2009 10 янв. 2009 сб 18:00
Эвертон
2 : 0
Халл Сити
10.01.2009 10 янв. 2009 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Эвертон
2
Халл Сити
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 21 тур
30.12.2008 30 дек. 2008 вт 23:00
Халл Сити
0 : 1
Астон Вилла
30.12.2008 30 дек. 2008 вт 23:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Халл Сити
0
Астон Вилла
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 20 тур
26.12.2008 26 дек. 2008 пт 18:00
Манчестер Сити
5 : 1
Халл Сити
26.12.2008 26 дек. 2008 пт 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Манчестер Сити
5
Халл Сити
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 19 тур
20.12.2008 20 дек. 2008 сб 18:00
Халл Сити
1 : 4
Сандерленд
20.12.2008 20 дек. 2008 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Халл Сити
1
Сандерленд
4
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 18 тур
13.12.2008 13 дек. 2008 сб 18:00
Ливерпуль
2 : 2
Халл Сити
13.12.2008 13 дек. 2008 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Ливерпуль
2
Халл Сити
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 17 тур
06.12.2008 06 дек. 2008 сб 18:00
Халл Сити
2 : 1
Мидлсбро
57'
57'
57'
06.12.2008 06 дек. 2008 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Халл Сити
2
Мидлсбро
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 16 тур
29.11.2008 29 нояб. 2008 сб 18:00
Сток Сити
1 : 1
Халл Сити
29.11.2008 29 нояб. 2008 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Сток Сити
1
Халл Сити
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 15 тур
22.11.2008 22 нояб. 2008 сб 18:00
Портсмут
2 : 2
Халл Сити
22.11.2008 22 нояб. 2008 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Портсмут
2
Халл Сити
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 14 тур