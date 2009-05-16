Натан Дойл
№24
Полузащитник
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Команда
Брэдфорд Сити
Возраст
34
Рост
180
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
16.05.2009 16 мая 2009 сб 17:00
Болтон
1 : 1
Халл Сити
16.05.2009 16 мая 2009 сб 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Болтон
1
Халл Сити
1
был в запасе
01.03.2009 01 марта 2009 вс 15:30
Халл Сити
1 : 2
Блэкберн
01.03.2009 01 марта 2009 вс 15:30
минуты: 1' - 67'
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Халл Сити
1
Блэкберн
2
минуты: 1' - 67' / Англия. Премьер-лига, 27 тур
23.02.2009 23 февр. 2009 пн 23:00
Халл Сити
1 : 2
Тоттенхэм
23.02.2009 23 февр. 2009 пн 23:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Халл Сити
1
Тоттенхэм
2
был в запасе
07.02.2009 07 февр. 2009 сб 18:00
Челси
0 : 0
Халл Сити
07.02.2009 07 февр. 2009 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Челси
0
Халл Сити
0
был в запасе
17.01.2009 17 янв. 2009 сб 20:30
Халл Сити
1 : 3
Арсенал
17.01.2009 17 янв. 2009 сб 20:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Халл Сити
1
Арсенал
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 22 тур
10.01.2009 10 янв. 2009 сб 18:00
Эвертон
2 : 0
Халл Сити
10.01.2009 10 янв. 2009 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Эвертон
2
Халл Сити
0
был в запасе
30.12.2008 30 дек. 2008 вт 23:00
Халл Сити
0 : 1
Астон Вилла
30.12.2008 30 дек. 2008 вт 23:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Халл Сити
0
Астон Вилла
1
был в запасе
26.12.2008 26 дек. 2008 пт 18:00
Манчестер Сити
5 : 1
Халл Сити
26.12.2008 26 дек. 2008 пт 18:00
минуты: 34' - 90'
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Манчестер Сити
5
Халл Сити
1
минуты: 34' - 90' / Англия. Премьер-лига, 19 тур
22.11.2008 22 нояб. 2008 сб 18:00
Портсмут
2 : 2
Халл Сити
22.11.2008 22 нояб. 2008 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Портсмут
2
Халл Сити
2
был в запасе