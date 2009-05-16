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Натан Дойл
№24
Полузащитник
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Команда
Брэдфорд Сити
Возраст
34
Рост
180
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
Сезон:
2008/2009
16.05.2009
16 мая 2009
сб
17:00
Болтон
1 : 1
Халл Сити
16.05.2009
16 мая 2009
сб
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Болтон
1
Халл Сити
1
был в запасе
01.03.2009
01 марта 2009
вс
15:30
Халл Сити
1 : 2
Блэкберн
01.03.2009
01 марта 2009
вс
15:30
минуты: 1' - 67'
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Халл Сити
1
Блэкберн
2
минуты: 1' - 67' / Англия. Премьер-лига, 27 тур
23.02.2009
23 февр. 2009
пн
23:00
Халл Сити
1 : 2
Тоттенхэм
23.02.2009
23 февр. 2009
пн
23:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Халл Сити
1
Тоттенхэм
2
был в запасе
07.02.2009
07 февр. 2009
сб
18:00
Челси
0 : 0
Халл Сити
07.02.2009
07 февр. 2009
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Челси
0
Халл Сити
0
был в запасе
17.01.2009
17 янв. 2009
сб
20:30
Халл Сити
1 : 3
Арсенал
17.01.2009
17 янв. 2009
сб
20:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Халл Сити
1
Арсенал
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 22 тур
10.01.2009
10 янв. 2009
сб
18:00
Эвертон
2 : 0
Халл Сити
10.01.2009
10 янв. 2009
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Эвертон
2
Халл Сити
0
был в запасе
30.12.2008
30 дек. 2008
вт
23:00
Халл Сити
0 : 1
Астон Вилла
30.12.2008
30 дек. 2008
вт
23:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Халл Сити
0
Астон Вилла
1
был в запасе
26.12.2008
26 дек. 2008
пт
18:00
Манчестер Сити
5 : 1
Халл Сити
26.12.2008
26 дек. 2008
пт
18:00
минуты: 34' - 90'
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Манчестер Сити
5
Халл Сити
1
минуты: 34' - 90' / Англия. Премьер-лига, 19 тур
22.11.2008
22 нояб. 2008
сб
18:00
Портсмут
2 : 2
Халл Сити
22.11.2008
22 нояб. 2008
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Портсмут
2
Халл Сити
2
был в запасе