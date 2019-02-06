Боаз Майхилл
№13
Вратарь
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Команда
Возраст
38
Рост
191
Вес
86
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
06.02.2019 06 февр. 2019 ср 23:05
Вест Бромвич
1 : 3
Брайтон & Хов
06.02.2019 06 февр. 2019 ср 23:05
был в запасе
Англия. Кубок, 1/16 финала
Вест Бромвич
1
Брайтон & Хов
3
был в запасе
26.01.2019 26 янв. 2019 сб 18:00
Брайтон & Хов
0 : 0
Вест Бромвич
26.01.2019 26 янв. 2019 сб 18:00
был в запасе
Англия. Кубок, 1/16 финала
Брайтон & Хов
0
Вест Бромвич
0
был в запасе