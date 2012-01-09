Дэнни Пью
№3
Защитник
Подписаться
Команда
Ковентри
Возраст
38
Рост
183
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
09.01.2012 09 янв. 2012 пн 22:45
Арсенал
1 : 0
Лидс
09.01.2012 09 янв. 2012 пн 22:45
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Арсенал
1
Лидс
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/32 финала