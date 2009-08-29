Ричард Крессуэлл
№0
Нападающий
Подписаться
Команда
Возраст
43
Рост
183
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
29.08.2009 29 авг. 2009 сб 17:00
Сток Сити
1 : 0
Сандерленд
29.08.2009 29 авг. 2009 сб 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 4 тур
Сток Сити
1
Сандерленд
0
был в запасе
22.08.2009 22 авг. 2009 сб 17:00
Бирмингем Сити
0 : 0
Сток Сити
22.08.2009 22 авг. 2009 сб 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Бирмингем Сити
0
Сток Сити
0
был в запасе
19.08.2009 19 авг. 2009 ср 22:00
Ливерпуль
4 : 0
Сток Сити
19.08.2009 19 авг. 2009 ср 22:00
минуты: 1' - 62'
Англия. Премьер-лига, 2 тур
Ливерпуль
4
Сток Сити
0
минуты: 1' - 62' / Англия. Премьер-лига, 2 тур
15.08.2009 15 авг. 2009 сб 17:00
Сток Сити
2 : 0
Бернли
15.08.2009 15 авг. 2009 сб 17:00
минуты: 88' - 90'
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Сток Сити
2
Бернли
0
минуты: 88' - 90' / Англия. Премьер-лига, 1 тур