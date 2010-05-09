Стив Симонсен
№1
Вратарь
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Команда
Рейнджерс
Возраст
42
Рост
188
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
09.05.2010 09 мая 2010 вс 18:00
Манчестер Юнайтед
4 : 0
Сток Сити
09.05.2010 09 мая 2010 вс 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Манчестер Юнайтед
4
Сток Сити
0
был в запасе
05.05.2010 05 мая 2010 ср 22:00
Фулхэм
0 : 1
Сток Сити
05.05.2010 05 мая 2010 ср 22:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Фулхэм
0
Сток Сити
1
был в запасе
01.05.2010 01 мая 2010 сб 17:00
Сток Сити
0 : 0
Эвертон
01.05.2010 01 мая 2010 сб 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Сток Сити
0
Эвертон
0
был в запасе
01.02.2010 01 февр. 2010 пн 23:00
Сандерленд
0 : 0
Сток Сити
01.02.2010 01 февр. 2010 пн 23:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Сандерленд
0
Сток Сити
0
был в запасе
16.01.2010 16 янв. 2010 сб 15:45
Сток Сити
1 : 1
Ливерпуль
16.01.2010 16 янв. 2010 сб 15:45
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Сток Сити
1
Ливерпуль
1
был в запасе
05.01.2010 05 янв. 2010 вт 22:45
Сток Сити
3 : 2
Фулхэм
05.01.2010 05 янв. 2010 вт 22:45
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Сток Сити
3
Фулхэм
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 17 тур
28.12.2009 28 дек. 2009 пн 18:00
Сток Сити
0 : 1
Бирмингем Сити
28.12.2009 28 дек. 2009 пн 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Сток Сити
0
Бирмингем Сити
1
был в запасе
26.12.2009 26 дек. 2009 сб 18:00
Манчестер Сити
2 : 0
Сток Сити
26.12.2009 26 дек. 2009 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Манчестер Сити
2
Сток Сити
0
был в запасе
19.12.2009 19 дек. 2009 сб 18:00
Астон Вилла
1 : 0
Сток Сити
19.12.2009 19 дек. 2009 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Астон Вилла
1
Сток Сити
0
был в запасе
12.12.2009 12 дек. 2009 сб 15:45
Сток Сити
2 : 2
Уиган Атлетик
12.12.2009 12 дек. 2009 сб 15:45
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Сток Сити
2
Уиган Атлетик
2
был в запасе
05.12.2009 05 дек. 2009 сб 18:00
Арсенал
2 : 0
Сток Сити
05.12.2009 05 дек. 2009 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Арсенал
2
Сток Сити
0
был в запасе
28.11.2009 28 нояб. 2009 сб 18:00
Блэкберн
0 : 0
Сток Сити
28.11.2009 28 нояб. 2009 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Блэкберн
0
Сток Сити
0
был в запасе
22.11.2009 22 нояб. 2009 вс 19:00
Сток Сити
1 : 0
Портсмут
22.11.2009 22 нояб. 2009 вс 19:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Сток Сити
1
Портсмут
0
был в запасе
08.11.2009 08 нояб. 2009 вс 16:30
Халл Сити
2 : 1
Сток Сити
08.11.2009 08 нояб. 2009 вс 16:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Халл Сити
2
Сток Сити
1
был в запасе
31.10.2009 31 окт. 2009 сб 18:00
Сток Сити
2 : 2
Вулверхэмптон
31.10.2009 31 окт. 2009 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Сток Сити
2
Вулверхэмптон
2
был в запасе
24.10.2009 24 окт. 2009 сб 17:00
Тоттенхэм
0 : 1
Сток Сити
24.10.2009 24 окт. 2009 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Тоттенхэм
0
Сток Сити
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 10 тур
17.10.2009 17 окт. 2009 сб 17:00
Сток Сити
2 : 1
Вест Хэм
17.10.2009 17 окт. 2009 сб 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Сток Сити
2
Вест Хэм
1
был в запасе
04.10.2009 04 окт. 2009 вс 17:00
Эвертон
1 : 1
Сток Сити
04.10.2009 04 окт. 2009 вс 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Эвертон
1
Сток Сити
1
был в запасе
26.09.2009 26 сент. 2009 сб 17:00
Сток Сити
0 : 2
Манчестер Юнайтед
26.09.2009 26 сент. 2009 сб 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Сток Сити
0
Манчестер Юнайтед
2
был в запасе
19.09.2009 19 сент. 2009 сб 17:00
Болтон
1 : 1
Сток Сити
19.09.2009 19 сент. 2009 сб 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Болтон
1
Сток Сити
1
был в запасе