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Коронавирус
Валерио Вирга
№0
Полузащитник
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Команда
Возраст
34
Рост
181
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
Сезон:
2008/2009
01.02.2009
01 февр. 2009
вс
17:15
Реджо-ди-Калабрия
2 : 2
Рома
01.02.2009
01 февр. 2009
вс
17:15
был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Реджо-ди-Калабрия
2
Рома
2
был в запасе
18.01.2009
18 янв. 2009
вс
17:00
Торино
0 : 1
Рома
18.01.2009
18 янв. 2009
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Торино
0
Рома
1
был в запасе
21.12.2008
21 дек. 2008
вс
17:00
Катания
3 : 2
Рома
21.12.2008
21 дек. 2008
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Катания
3
Рома
2
был в запасе
06.12.2008
06 дек. 2008
сб
20:00
Кьево
0 : 1
Рома
06.12.2008
06 дек. 2008
сб
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Кьево
0
Рома
1
был в запасе
30.11.2008
30 нояб. 2008
вс
17:00
Рома
1 : 0
Фиорентина
30.11.2008
30 нояб. 2008
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Рома
1
Фиорентина
0
был в запасе