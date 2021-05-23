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Коронавирус
Давиде Сантон
№18
Защитник
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Команда
Рома
Возраст
30
Рост
187
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
лига европы плей-офф
италия. кубок
лига европы групповой этап
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
англия. премьер-лига
лига чемпионов
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2010/2011
2009/2010
2008/2009
23.05.2021
23 мая 2021
вс
21:45
Специя
2 : 2
Рома
23.05.2021
23 мая 2021
вс
21:45
минуты: 1' - 46'
Италия. Серия А, 38 тур
Специя
2
Рома
2
минуты: 1' - 46' / Италия. Серия А, 38 тур
15.05.2021
15 мая 2021
сб
21:45
Рома
2 : 0
Лацио
47'
47'
47'
15.05.2021
15 мая 2021
сб
21:45
минуты: 46' - 90'
Италия. Серия А, 37 тур
Рома
2
Лацио
0
минуты: 46' - 90' / Италия. Серия А, 37 тур
12.05.2021
12 мая 2021
ср
21:45
Интер
3 : 1
Рома
28'
28'
28'
12.05.2021
12 мая 2021
ср
21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
3
Рома
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 36 тур
09.05.2021
09 мая 2021
вс
19:00
Рома
5 : 0
Кротоне
09.05.2021
09 мая 2021
вс
19:00
минуты: 59' - 90'
Италия. Серия А, 35 тур
Рома
5
Кротоне
0
минуты: 59' - 90' / Италия. Серия А, 35 тур
02.05.2021
02 мая 2021
вс
21:45
Сампдория
2 : 0
Рома
02.05.2021
02 мая 2021
вс
21:45
минуты: 1' - 69'
Италия. Серия А, 34 тур
Сампдория
2
Рома
0
минуты: 1' - 69' / Италия. Серия А, 34 тур
25.04.2021
25 апр. 2021
вс
19:00
Кальяри
3 : 2
Рома
25.04.2021
25 апр. 2021
вс
19:00
минуты: 1' - 59'
Италия. Серия А, 33 тур
Кальяри
3
Рома
2
минуты: 1' - 59' / Италия. Серия А, 33 тур
22.04.2021
22 апр. 2021
чт
19:30
Рома
1 : 1
Аталанта
22.04.2021
22 апр. 2021
чт
19:30
был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Рома
1
Аталанта
1
был в запасе
18.04.2021
18 апр. 2021
вс
19:00
Торино
3 : 1
Рома
18.04.2021
18 апр. 2021
вс
19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Торино
3
Рома
1
был в запасе
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
19:00
Рома
1 : 0
Болонья
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Рома
1
Болонья
0
был в запасе
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
16:00
Сассуоло
2 : 2
Рома
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Сассуоло
2
Рома
2
был в запасе
21.03.2021
21 марта 2021
вс
22:45
Рома
0 : 2
Наполи
21.03.2021
21 марта 2021
вс
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Рома
0
Наполи
2
был в запасе
14.03.2021
14 марта 2021
вс
17:00
Парма
2 : 0
Рома
14.03.2021
14 марта 2021
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Парма
2
Рома
0
был в запасе
07.03.2021
07 марта 2021
вс
14:30
Рома
1 : 0
Дженоа
07.03.2021
07 марта 2021
вс
14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Рома
1
Дженоа
0
был в запасе
14.02.2021
14 февр. 2021
вс
14:30
Рома
3 : 0
Удинезе
14.02.2021
14 февр. 2021
вс
14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Рома
3
Удинезе
0
был в запасе
06.02.2021
06 февр. 2021
сб
20:00
Ювентус
2 : 0
Рома
06.02.2021
06 февр. 2021
сб
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Ювентус
2
Рома
0
был в запасе
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
22:45
Рома
3 : 1
Верона
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Рома
3
Верона
1
был в запасе
23.01.2021
23 янв. 2021
сб
17:00
Рома
4 : 3
Специя
23.01.2021
23 янв. 2021
сб
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Рома
4
Специя
3
был в запасе
03.01.2021
03 янв. 2021
вс
17:00
Рома
1 : 0
Сампдория
03.01.2021
03 янв. 2021
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Рома
1
Сампдория
0
был в запасе
23.12.2020
23 дек. 2020
ср
22:45
Рома
3 : 2
Кальяри
23.12.2020
23 дек. 2020
ср
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Рома
3
Кальяри
2
был в запасе
20.12.2020
20 дек. 2020
вс
20:00
Аталанта
4 : 1
Рома
20.12.2020
20 дек. 2020
вс
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Аталанта
4
Рома
1
был в запасе
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