Патрик Хельмес
№10
Нападающий
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Команда
Возраст
37
Рост
182
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
13.04.2013 13 апр. 2013 сб 16:30
Вольфсбург
2 : 2
Хоффенхайм
13.04.2013 13 апр. 2013 сб 16:30
минуты: 75' - 90'
Германия. Бундеслига, 29 тур
Вольфсбург
2
Хоффенхайм
2
минуты: 75' - 90' / Германия. Бундеслига, 29 тур
06.04.2013 06 апр. 2013 сб 16:30
Байер
1 : 1
Вольфсбург
90'
90'
90'
06.04.2013 06 апр. 2013 сб 16:30
минуты: 62' - 90'
Германия. Бундеслига, 28 тур
Байер
1
Вольфсбург
1
минуты: 62' - 90' / Германия. Бундеслига, 28 тур
31.03.2013 31 марта 2013 вс 16:30
Вольфсбург
2 : 2
Нюрнберг
31.03.2013 31 марта 2013 вс 16:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 27 тур
Вольфсбург
2
Нюрнберг
2
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 27 тур
15.02.2013 15 февр. 2013 пт 22:30
Вольфсбург
0 : 2
Бавария
15.02.2013 15 февр. 2013 пт 22:30
минуты: 75' - 90'
Германия. Бундеслига, 22 тур
Вольфсбург
0
Бавария
2
минуты: 75' - 90' / Германия. Бундеслига, 22 тур