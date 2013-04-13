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Коронавирус
Патрик Хельмес
№10
Нападающий
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Команда
Возраст
37
Рост
182
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
лига европы групповой этап
Сезон:
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
13.04.2013
13 апр. 2013
сб
16:30
Вольфсбург
2 : 2
Хоффенхайм
13.04.2013
13 апр. 2013
сб
16:30
минуты: 75' - 90'
Германия. Бундеслига, 29 тур
Вольфсбург
2
Хоффенхайм
2
минуты: 75' - 90' / Германия. Бундеслига, 29 тур
06.04.2013
06 апр. 2013
сб
16:30
Байер
1 : 1
Вольфсбург
90'
90'
90'
06.04.2013
06 апр. 2013
сб
16:30
минуты: 62' - 90'
Германия. Бундеслига, 28 тур
Байер
1
Вольфсбург
1
минуты: 62' - 90' / Германия. Бундеслига, 28 тур
31.03.2013
31 марта 2013
вс
16:30
Вольфсбург
2 : 2
Нюрнберг
31.03.2013
31 марта 2013
вс
16:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 27 тур
Вольфсбург
2
Нюрнберг
2
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 27 тур
15.02.2013
15 февр. 2013
пт
22:30
Вольфсбург
0 : 2
Бавария
15.02.2013
15 февр. 2013
пт
22:30
минуты: 75' - 90'
Германия. Бундеслига, 22 тур
Вольфсбург
0
Бавария
2
минуты: 75' - 90' / Германия. Бундеслига, 22 тур