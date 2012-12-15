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Коронавирус
Ренато Аугусто
№8
Полузащитник
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Команда
Коринтианс
Возраст
33
Рост
186
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
лига европы групповой этап
лига чемпионов
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
Сезон:
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
15.12.2012
15 дек. 2012
сб
17:30
Байер
3 : 0
Гамбург
15.12.2012
15 дек. 2012
сб
17:30
минуты: 85' - 90'
Германия. Бундеслига, 17 тур
Байер
3
Гамбург
0
минуты: 85' - 90' / Германия. Бундеслига, 17 тур
09.12.2012
09 дек. 2012
вс
19:30
Ганновер-96
3 : 2
Байер
09.12.2012
09 дек. 2012
вс
19:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 16 тур
Ганновер-96
3
Байер
2
был в запасе
01.12.2012
01 дек. 2012
сб
17:30
Байер
1 : 0
Нюрнберг
01.12.2012
01 дек. 2012
сб
17:30
минуты: 88' - 90'
Германия. Бундеслига, 15 тур
Байер
1
Нюрнберг
0
минуты: 88' - 90' / Германия. Бундеслига, 15 тур
28.11.2012
28 нояб. 2012
ср
22:00
Вердер
1 : 4
Байер
28.11.2012
28 нояб. 2012
ср
22:00
был в запасе
Германия. Бундеслига, 14 тур
Вердер
1
Байер
4
был в запасе
17.11.2012
17 нояб. 2012
сб
20:30
Байер
2 : 0
Шальке-04
17.11.2012
17 нояб. 2012
сб
20:30
минуты: 88' - 90'
Германия. Бундеслига, 12 тур
Байер
2
Шальке-04
0
минуты: 88' - 90' / Германия. Бундеслига, 12 тур
11.11.2012
11 нояб. 2012
вс
17:30
Вольфсбург
3 : 1
Байер
11.11.2012
11 нояб. 2012
вс
17:30
минуты: 46' - 90'
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсбург
3
Байер
1
минуты: 46' - 90' / Германия. Бундеслига, 11 тур
07.10.2012
07 окт. 2012
вс
18:30
Штутгарт
2 : 2
Байер
07.10.2012
07 окт. 2012
вс
18:30
минуты: 62' - 76'
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2
Байер
2
минуты: 62' - 76' / Германия. Бундеслига, 7 тур
29.09.2012
29 сент. 2012
сб
16:30
Байер
2 : 0
Гройтер Фюрт
29.09.2012
29 сент. 2012
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 6 тур
Байер
2
Гройтер Фюрт
0
был в запасе
23.09.2012
23 сент. 2012
вс
16:30
Байер
1 : 1
Боруссия
23.09.2012
23 сент. 2012
вс
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 4 тур
Байер
1
Боруссия
1
был в запасе
15.09.2012
15 сент. 2012
сб
16:30
Боруссия
3 : 0
Байер
15.09.2012
15 сент. 2012
сб
16:30
минуты: 64' - 90'
Германия. Бундеслига, 3 тур
Боруссия
3
Байер
0
минуты: 64' - 90' / Германия. Бундеслига, 3 тур