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Энрике (Энрике Адриано Бусс)
№13
Защитник
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Команда
Возраст
34
Рост
185
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
лига европы плей-офф
италия. кубок
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига европы квалификация
испания. примера
испания. кубок
германия. бундеслига
Сезон:
2015/2016
2014/2015
2013/2014
20.12.2015
20 дек. 2015
вс
17:00
Аталанта
1 : 3
Наполи
20.12.2015
20 дек. 2015
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Аталанта
1
Наполи
3
был в запасе
13.12.2015
13 дек. 2015
вс
20:00
Наполи
0 : 0
Рома
13.12.2015
13 дек. 2015
вс
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Наполи
0
Рома
0
был в запасе
30.11.2015
30 нояб. 2015
пн
23:00
Наполи
2 : 1
Интер
30.11.2015
30 нояб. 2015
пн
23:00
был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Наполи
2
Интер
1
был в запасе
22.11.2015
22 нояб. 2015
вс
14:30
Верона
0 : 2
Наполи
22.11.2015
22 нояб. 2015
вс
14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Верона
0
Наполи
2
был в запасе
08.11.2015
08 нояб. 2015
вс
20:00
Наполи
1 : 0
Удинезе
08.11.2015
08 нояб. 2015
вс
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1
Удинезе
0
был в запасе
01.11.2015
01 нояб. 2015
вс
17:00
Дженоа
0 : 0
Наполи
01.11.2015
01 нояб. 2015
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
0
Наполи
0
был в запасе
28.10.2015
28 окт. 2015
ср
22:45
Наполи
2 : 0
Палермо
28.10.2015
28 окт. 2015
ср
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Наполи
2
Палермо
0
был в запасе
25.10.2015
25 окт. 2015
вс
22:45
Кьево
0 : 1
Наполи
25.10.2015
25 окт. 2015
вс
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Кьево
0
Наполи
1
был в запасе
18.10.2015
18 окт. 2015
вс
16:00
Наполи
2 : 1
Фиорентина
18.10.2015
18 окт. 2015
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
2
Фиорентина
1
был в запасе
04.10.2015
04 окт. 2015
вс
21:45
Милан
0 : 4
Наполи
04.10.2015
04 окт. 2015
вс
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Милан
0
Наполи
4
был в запасе
26.09.2015
26 сент. 2015
сб
21:45
Наполи
2 : 1
Ювентус
26.09.2015
26 сент. 2015
сб
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Наполи
2
Ювентус
1
был в запасе
23.09.2015
23 сент. 2015
ср
21:45
Карпи
0 : 0
Наполи
23.09.2015
23 сент. 2015
ср
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Карпи
0
Наполи
0
был в запасе
20.09.2015
20 сент. 2015
вс
21:45
Наполи
5 : 0
Лацио
20.09.2015
20 сент. 2015
вс
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Наполи
5
Лацио
0
был в запасе
13.09.2015
13 сент. 2015
вс
16:00
Эмполи
2 : 2
Наполи
13.09.2015
13 сент. 2015
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Эмполи
2
Наполи
2
был в запасе
30.08.2015
30 авг. 2015
вс
21:45
Наполи
2 : 2
Сампдория
30.08.2015
30 авг. 2015
вс
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Наполи
2
Сампдория
2
был в запасе
23.08.2015
23 авг. 2015
вс
21:45
Сассуоло
2 : 1
Наполи
23.08.2015
23 авг. 2015
вс
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Сассуоло
2
Наполи
1
был в запасе