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Ральф Ферманн
№1
Вратарь
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Команда
Шальке-04
Возраст
32
Рост
196
Вес
97
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
германия. кубок
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов
Сезон:
2020/2021
2018/2019
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2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
22.05.2021
22 мая 2021
сб
16:30
Кельн
1 : 0
Шальке-04
22.05.2021
22 мая 2021
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 34 тур
Кельн
1
Шальке-04
0
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 34 тур
15.05.2021
15 мая 2021
сб
16:30
Шальке-04
4 : 3
Айнтрахт
15.05.2021
15 мая 2021
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 33 тур
Шальке-04
4
Айнтрахт
3
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 33 тур
12.05.2021
12 мая 2021
ср
19:00
Шальке-04
1 : 2
Герта
12.05.2021
12 мая 2021
ср
19:00
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 31 тур
Шальке-04
1
Герта
2
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 31 тур
08.05.2021
08 мая 2021
сб
16:30
Хоффенхайм
4 : 2
Шальке-04
08.05.2021
08 мая 2021
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 32 тур
Хоффенхайм
4
Шальке-04
2
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 32 тур
20.04.2021
20 апр. 2021
вт
21:30
Арминия
1 : 0
Шальке-04
20.04.2021
20 апр. 2021
вт
21:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 30 тур
Арминия
1
Шальке-04
0
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 30 тур
17.04.2021
17 апр. 2021
сб
16:30
Фрайбург
4 : 0
Шальке-04
17.04.2021
17 апр. 2021
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 29 тур
Фрайбург
4
Шальке-04
0
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 29 тур
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
16:30
Шальке-04
1 : 0
Аугсбург
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
16:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 28 тур
Шальке-04
1
Аугсбург
0
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 28 тур
20.02.2021
20 февр. 2021
сб
20:30
Шальке-04
0 : 4
Боруссия
20.02.2021
20 февр. 2021
сб
20:30
минуты: 1' - 32'
Германия. Бундеслига, 22 тур
Шальке-04
0
Боруссия
4
минуты: 1' - 32' / Германия. Бундеслига, 22 тур
13.02.2021
13 февр. 2021
сб
20:30
Унион
0 : 0
Шальке-04
13.02.2021
13 февр. 2021
сб
20:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 21 тур
Унион
0
Шальке-04
0
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 21 тур
06.02.2021
06 февр. 2021
сб
17:30
Шальке-04
0 : 3
РБ Лейпциг
06.02.2021
06 февр. 2021
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 20 тур
Шальке-04
0
РБ Лейпциг
3
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 20 тур
30.01.2021
30 янв. 2021
сб
17:30
Вердер
1 : 1
Шальке-04
66'
66'
66'
30.01.2021
30 янв. 2021
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 19 тур
Вердер
1
Шальке-04
1
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 19 тур
24.01.2021
24 янв. 2021
вс
17:30
Шальке-04
0 : 4
Бавария
24.01.2021
24 янв. 2021
вс
17:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 18 тур
Шальке-04
0
Бавария
4
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 18 тур
20.01.2021
20 янв. 2021
ср
20:30
Шальке-04
1 : 2
Кельн
20.01.2021
20 янв. 2021
ср
20:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 17 тур
Шальке-04
1
Кельн
2
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 17 тур
17.01.2021
17 янв. 2021
вс
20:00
Айнтрахт
3 : 1
Шальке-04
17.01.2021
17 янв. 2021
вс
20:00
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 16 тур
Айнтрахт
3
Шальке-04
1
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 16 тур
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
17:30
Шальке-04
4 : 0
Хоффенхайм
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 15 тур
Шальке-04
4
Хоффенхайм
0
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 15 тур
02.01.2021
02 янв. 2021
сб
20:30
Герта
3 : 0
Шальке-04
02.01.2021
02 янв. 2021
сб
20:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 14 тур
Герта
3
Шальке-04
0
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 14 тур
19.12.2020
19 дек. 2020
сб
17:30
Шальке-04
0 : 1
Арминия
19.12.2020
19 дек. 2020
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 13 тур
Шальке-04
0
Арминия
1
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 13 тур
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
20:30
Шальке-04
0 : 2
Фрайбург
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
20:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 12 тур
Шальке-04
0
Фрайбург
2
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 12 тур
13.12.2020
13 дек. 2020
вс
17:30
Аугсбург
2 : 2
Шальке-04
81'
81'
81'
13.12.2020
13 дек. 2020
вс
17:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 11 тур
Аугсбург
2
Шальке-04
2
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 11 тур
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
17:30
Шальке-04
0 : 2
Вольфсбург
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0
Вольфсбург
2
был в запасе
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