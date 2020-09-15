Рон Влаар
№12
Защитник
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Команда
АЗ Алкмаар
Возраст
36
Рост
189
Вес
84
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
15.09.2020 15 сент. 2020 вт 20:00
Динамо
2 : 0
АЗ Алкмаар
15.09.2020 15 сент. 2020 вт 20:00
минуты: 1' - 79'
Лига чемпионов Квалификация, 3 раунд
Динамо
2
АЗ Алкмаар
0
минуты: 1' - 79' / Лига чемпионов Квалификация, 3 раунд