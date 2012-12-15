Франсиско Хавьер Родригес
№3
Защитник
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Команда
Крус Асуль
Возраст
39
Рост
191
Вес
84
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
15.12.2012 15 дек. 2012 сб 17:30
Майнц
3 : 1
Штутгарт
15.12.2012 15 дек. 2012 сб 17:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 17 тур
Майнц
3
Штутгарт
1
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 17 тур
08.12.2012 08 дек. 2012 сб 17:30
Штутгарт
3 : 1
Шальке-04
08.12.2012 08 дек. 2012 сб 17:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 16 тур
Штутгарт
3
Шальке-04
1
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 16 тур
01.12.2012 01 дек. 2012 сб 17:30
Гройтер Фюрт
0 : 1
Штутгарт
01.12.2012 01 дек. 2012 сб 17:30
минуты: 56' - 90'
Германия. Бундеслига, 15 тур
Гройтер Фюрт
0
Штутгарт
1
минуты: 56' - 90' / Германия. Бундеслига, 15 тур
28.11.2012 28 нояб. 2012 ср 22:00
Штутгарт
2 : 1
Аугсбург
28.11.2012 28 нояб. 2012 ср 22:00
был в запасе
Германия. Бундеслига, 14 тур
Штутгарт
2
Аугсбург
1
был в запасе
25.11.2012 25 нояб. 2012 вс 17:30
Фрайбург
3 : 0
Штутгарт
71'
71'
71'
25.11.2012 25 нояб. 2012 вс 17:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 13 тур
Фрайбург
3
Штутгарт
0
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 13 тур
17.11.2012 17 нояб. 2012 сб 17:30
Боруссия
1 : 2
Штутгарт
17.11.2012 17 нояб. 2012 сб 17:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 12 тур
Боруссия
1
Штутгарт
2
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 12 тур
11.11.2012 11 нояб. 2012 вс 19:30
Штутгарт
2 : 4
Ганновер-96
11.11.2012 11 нояб. 2012 вс 19:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
2
Ганновер-96
4
был в запасе
03.11.2012 03 нояб. 2012 сб 17:30
Боруссия
0 : 0
Штутгарт
03.11.2012 03 нояб. 2012 сб 17:30
минуты: 90' - 90'
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия
0
Штутгарт
0
минуты: 90' - 90' / Германия. Бундеслига, 10 тур
28.10.2012 28 окт. 2012 вс 17:30
Штутгарт
2 : 1
Айнтрахт
28.10.2012 28 окт. 2012 вс 17:30
минуты: 90' - 90'
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
2
Айнтрахт
1
минуты: 90' - 90' / Германия. Бундеслига, 9 тур
21.10.2012 21 окт. 2012 вс 18:30
Гамбург
0 : 1
Штутгарт
21.10.2012 21 окт. 2012 вс 18:30
минуты: 87' - 90'
Германия. Бундеслига, 8 тур
Гамбург
0
Штутгарт
1
минуты: 87' - 90' / Германия. Бундеслига, 8 тур
07.10.2012 07 окт. 2012 вс 18:30
Штутгарт
2 : 2
Байер
07.10.2012 07 окт. 2012 вс 18:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2
Байер
2
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 7 тур
29.09.2012 29 сент. 2012 сб 16:30
Нюрнберг
0 : 2
Штутгарт
29.09.2012 29 сент. 2012 сб 16:30
минуты: 46' - 90'
Германия. Бундеслига, 6 тур
Нюрнберг
0
Штутгарт
2
минуты: 46' - 90' / Германия. Бундеслига, 6 тур
26.09.2012 26 сент. 2012 ср 21:00
Штутгарт
0 : 3
Хоффенхайм
26.09.2012 26 сент. 2012 ср 21:00
был в запасе
Германия. Бундеслига, 5 тур
Штутгарт
0
Хоффенхайм
3
был в запасе
23.09.2012 23 сент. 2012 вс 18:30
Вердер
2 : 2
Штутгарт
23.09.2012 23 сент. 2012 вс 18:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 4 тур
Вердер
2
Штутгарт
2
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 4 тур
15.09.2012 15 сент. 2012 сб 16:30
Штутгарт
0 : 0
Фортуна
15.09.2012 15 сент. 2012 сб 16:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 3 тур
Штутгарт
0
Фортуна
0
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 3 тур
02.09.2012 02 сент. 2012 вс 18:30
Бавария
6 : 1
Штутгарт
02.09.2012 02 сент. 2012 вс 18:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 2 тур
Бавария
6
Штутгарт
1
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 2 тур
25.08.2012 25 авг. 2012 сб 21:45
Штутгарт
0 : 1
Вольфсбург
25.08.2012 25 авг. 2012 сб 21:45
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 1 тур
Штутгарт
0
Вольфсбург
1
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 1 тур