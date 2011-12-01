Саво Павичевич
№14
Защитник
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Команда
Возраст
40
Рост
187
Вес
86
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
01.12.2011 01 дек. 2011 чт 23:05
Маккаби
2 : 3
Бешикташ
63'
63'
63'
01.12.2011 01 дек. 2011 чт 23:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Маккаби
2
Бешикташ
3
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
03.11.2011 03 нояб. 2011 чт 21:00
Маккаби
1 : 2
Сток Сити
03.11.2011 03 нояб. 2011 чт 21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Маккаби
1
Сток Сити
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
20.10.2011 20 окт. 2011 чт 22:05
Сток Сити
3 : 0
Маккаби
20.10.2011 20 окт. 2011 чт 22:05
минуты: 1' - 64'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Сток Сити
3
Маккаби
0
минуты: 1' - 64' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
15.09.2011 15 сент. 2011 чт 20:00
Бешикташ
5 : 1
Маккаби
43'
43'
43'
43'
43'
43'
15.09.2011 15 сент. 2011 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Бешикташ
5
Маккаби
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур