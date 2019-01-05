Фредди Сирс
№20
Нападающий
Подписаться
Команда
Ипсвич Таун
Возраст
31
Рост
170
Вес
62
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
05.01.2019 05 янв. 2019 сб 18:00
Аккрингтон Стэнли
1 : 0
Ипсвич Таун
05.01.2019 05 янв. 2019 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Аккрингтон Стэнли
1
Ипсвич Таун
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/32 финала