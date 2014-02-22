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Коронавирус
Джек Коллисон
№10
Полузащитник
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Команда
Возраст
32
Рост
182
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
Сезон:
2013/2014
2012/2013
2010/2011
2009/2010
2008/2009
22.02.2014
22 февр. 2014
сб
18:00
Вест Хэм
3 : 1
Саутгемптон
22.02.2014
22 февр. 2014
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 27 тур
Вест Хэм
3
Саутгемптон
1
был в запасе
11.02.2014
11 февр. 2014
вт
22:45
Вест Хэм
2 : 0
Норвич Сити
11.02.2014
11 февр. 2014
вт
22:45
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 26 тур
Вест Хэм
2
Норвич Сити
0
был в запасе
08.02.2014
08 февр. 2014
сб
18:00
Астон Вилла
0 : 2
Вест Хэм
08.02.2014
08 февр. 2014
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 25 тур
Астон Вилла
0
Вест Хэм
2
был в запасе
18.01.2014
18 янв. 2014
сб
18:00
Вест Хэм
1 : 3
Ньюкасл Юнайтед
18.01.2014
18 янв. 2014
сб
18:00
минуты: 1' - 46'
Англия. Премьер-Лига, 22 тур
Вест Хэм
1
Ньюкасл Юнайтед
3
минуты: 1' - 46' / Англия. Премьер-Лига, 22 тур
11.01.2014
11 янв. 2014
сб
18:00
Кардифф
0 : 2
Вест Хэм
11.01.2014
11 янв. 2014
сб
18:00
минуты: 1' - 76'
Англия. Премьер-Лига, 21 тур
Кардифф
0
Вест Хэм
2
минуты: 1' - 76' / Англия. Премьер-Лига, 21 тур
01.01.2014
01 янв. 2014
ср
18:00
Фулхэм
2 : 1
Вест Хэм
01.01.2014
01 янв. 2014
ср
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 20 тур
Фулхэм
2
Вест Хэм
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 20 тур
28.12.2013
28 дек. 2013
сб
15:45
Вест Хэм
3 : 3
Вест Бромвич
28.12.2013
28 дек. 2013
сб
15:45
минуты: 82' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 19 тур
Вест Хэм
3
Вест Бромвич
3
минуты: 82' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 19 тур
26.12.2013
26 дек. 2013
чт
18:00
Вест Хэм
1 : 3
Арсенал
26.12.2013
26 дек. 2013
чт
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 18 тур
Вест Хэм
1
Арсенал
3
был в запасе
21.12.2013
21 дек. 2013
сб
18:00
Манчестер Юнайтед
3 : 1
Вест Хэм
21.12.2013
21 дек. 2013
сб
18:00
минуты: 62' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 17 тур
Манчестер Юнайтед
3
Вест Хэм
1
минуты: 62' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 17 тур
14.12.2013
14 дек. 2013
сб
18:00
Вест Хэм
0 : 0
Сандерленд
14.12.2013
14 дек. 2013
сб
18:00
минуты: 56' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 16 тур
Вест Хэм
0
Сандерленд
0
минуты: 56' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 16 тур
07.12.2013
07 дек. 2013
сб
18:00
Ливерпуль
4 : 1
Вест Хэм
07.12.2013
07 дек. 2013
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 15 тур
Ливерпуль
4
Вест Хэм
1
был в запасе
03.12.2013
03 дек. 2013
вт
22:59
Кристал Пэлас
1 : 0
Вест Хэм
03.12.2013
03 дек. 2013
вт
22:59
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 14 тур
Кристал Пэлас
1
Вест Хэм
0
был в запасе
30.11.2013
30 нояб. 2013
сб
18:00
Вест Хэм
3 : 0
Фулхэм
30.11.2013
30 нояб. 2013
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 13 тур
Вест Хэм
3
Фулхэм
0
был в запасе
23.11.2013
23 нояб. 2013
сб
20:30
Вест Хэм
0 : 3
Челси
23.11.2013
23 нояб. 2013
сб
20:30
минуты: 1' - 40'
Англия. Премьер-Лига, 12 тур
Вест Хэм
0
Челси
3
минуты: 1' - 40' / Англия. Премьер-Лига, 12 тур
09.11.2013
09 нояб. 2013
сб
20:30
Норвич Сити
3 : 1
Вест Хэм
09.11.2013
09 нояб. 2013
сб
20:30
минуты: 1' - 74'
Англия. Премьер-Лига, 11 тур
Норвич Сити
3
Вест Хэм
1
минуты: 1' - 74' / Англия. Премьер-Лига, 11 тур
02.11.2013
02 нояб. 2013
сб
18:00
Вест Хэм
0 : 0
Астон Вилла
02.11.2013
02 нояб. 2013
сб
18:00
минуты: 1' - 63'
Англия. Премьер-Лига, 10 тур
Вест Хэм
0
Астон Вилла
0
минуты: 1' - 63' / Англия. Премьер-Лига, 10 тур
15.09.2013
15 сент. 2013
вс
18:00
Саутгемптон
0 : 0
Вест Хэм
15.09.2013
15 сент. 2013
вс
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 4 тур
Саутгемптон
0
Вест Хэм
0
был в запасе
31.08.2013
31 авг. 2013
сб
17:00
Вест Хэм
0 : 1
Сток Сити
31.08.2013
31 авг. 2013
сб
17:00
минуты: 84' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 3 тур
Вест Хэм
0
Сток Сити
1
минуты: 84' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 3 тур