Джек Коллисон
№10
Полузащитник
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Команда
Возраст
32
Рост
182
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
22.02.2014 22 февр. 2014 сб 18:00
Вест Хэм
3 : 1
Саутгемптон
22.02.2014 22 февр. 2014 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 27 тур
Вест Хэм
3
Саутгемптон
1
был в запасе
11.02.2014 11 февр. 2014 вт 22:45
Вест Хэм
2 : 0
Норвич Сити
11.02.2014 11 февр. 2014 вт 22:45
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 26 тур
Вест Хэм
2
Норвич Сити
0
был в запасе
08.02.2014 08 февр. 2014 сб 18:00
Астон Вилла
0 : 2
Вест Хэм
08.02.2014 08 февр. 2014 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 25 тур
Астон Вилла
0
Вест Хэм
2
был в запасе
18.01.2014 18 янв. 2014 сб 18:00
Вест Хэм
1 : 3
Ньюкасл Юнайтед
18.01.2014 18 янв. 2014 сб 18:00
минуты: 1' - 46'
Англия. Премьер-Лига, 22 тур
Вест Хэм
1
Ньюкасл Юнайтед
3
минуты: 1' - 46' / Англия. Премьер-Лига, 22 тур
11.01.2014 11 янв. 2014 сб 18:00
Кардифф
0 : 2
Вест Хэм
11.01.2014 11 янв. 2014 сб 18:00
минуты: 1' - 76'
Англия. Премьер-Лига, 21 тур
Кардифф
0
Вест Хэм
2
минуты: 1' - 76' / Англия. Премьер-Лига, 21 тур
01.01.2014 01 янв. 2014 ср 18:00
Фулхэм
2 : 1
Вест Хэм
01.01.2014 01 янв. 2014 ср 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 20 тур
Фулхэм
2
Вест Хэм
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 20 тур
28.12.2013 28 дек. 2013 сб 15:45
Вест Хэм
3 : 3
Вест Бромвич
28.12.2013 28 дек. 2013 сб 15:45
минуты: 82' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 19 тур
Вест Хэм
3
Вест Бромвич
3
минуты: 82' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 19 тур
26.12.2013 26 дек. 2013 чт 18:00
Вест Хэм
1 : 3
Арсенал
26.12.2013 26 дек. 2013 чт 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 18 тур
Вест Хэм
1
Арсенал
3
был в запасе
21.12.2013 21 дек. 2013 сб 18:00
Манчестер Юнайтед
3 : 1
Вест Хэм
21.12.2013 21 дек. 2013 сб 18:00
минуты: 62' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 17 тур
Манчестер Юнайтед
3
Вест Хэм
1
минуты: 62' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 17 тур
14.12.2013 14 дек. 2013 сб 18:00
Вест Хэм
0 : 0
Сандерленд
14.12.2013 14 дек. 2013 сб 18:00
минуты: 56' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 16 тур
Вест Хэм
0
Сандерленд
0
минуты: 56' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 16 тур
07.12.2013 07 дек. 2013 сб 18:00
Ливерпуль
4 : 1
Вест Хэм
07.12.2013 07 дек. 2013 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 15 тур
Ливерпуль
4
Вест Хэм
1
был в запасе
03.12.2013 03 дек. 2013 вт 22:59
Кристал Пэлас
1 : 0
Вест Хэм
03.12.2013 03 дек. 2013 вт 22:59
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 14 тур
Кристал Пэлас
1
Вест Хэм
0
был в запасе
30.11.2013 30 нояб. 2013 сб 18:00
Вест Хэм
3 : 0
Фулхэм
30.11.2013 30 нояб. 2013 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 13 тур
Вест Хэм
3
Фулхэм
0
был в запасе
23.11.2013 23 нояб. 2013 сб 20:30
Вест Хэм
0 : 3
Челси
23.11.2013 23 нояб. 2013 сб 20:30
минуты: 1' - 40'
Англия. Премьер-Лига, 12 тур
Вест Хэм
0
Челси
3
минуты: 1' - 40' / Англия. Премьер-Лига, 12 тур
09.11.2013 09 нояб. 2013 сб 20:30
Норвич Сити
3 : 1
Вест Хэм
09.11.2013 09 нояб. 2013 сб 20:30
минуты: 1' - 74'
Англия. Премьер-Лига, 11 тур
Норвич Сити
3
Вест Хэм
1
минуты: 1' - 74' / Англия. Премьер-Лига, 11 тур
02.11.2013 02 нояб. 2013 сб 18:00
Вест Хэм
0 : 0
Астон Вилла
02.11.2013 02 нояб. 2013 сб 18:00
минуты: 1' - 63'
Англия. Премьер-Лига, 10 тур
Вест Хэм
0
Астон Вилла
0
минуты: 1' - 63' / Англия. Премьер-Лига, 10 тур
15.09.2013 15 сент. 2013 вс 18:00
Саутгемптон
0 : 0
Вест Хэм
15.09.2013 15 сент. 2013 вс 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 4 тур
Саутгемптон
0
Вест Хэм
0
был в запасе
31.08.2013 31 авг. 2013 сб 17:00
Вест Хэм
0 : 1
Сток Сити
31.08.2013 31 авг. 2013 сб 17:00
минуты: 84' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 3 тур
Вест Хэм
0
Сток Сити
1
минуты: 84' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 3 тур