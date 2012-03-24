Натан Экклстон
№23
Нападающий
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Команда
Блэкпул
Возраст
30
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
24.03.2012 24 марта 2012 сб 18:00
Ливерпуль
1 : 2
Уиган Атлетик
24.03.2012 24 марта 2012 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 30 тур
Ливерпуль
1
Уиган Атлетик
2
был в запасе