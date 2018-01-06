Стивен Дарби
№23
Защитник
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Команда
Возраст
32
Рост
185
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
06.01.2018 06 янв. 2018 сб 18:00
Болтон
1 : 2
Хаддерсфилд Таун
06.01.2018 06 янв. 2018 сб 18:00
был в запасе
Англия. Кубок, 1/32 финала
Болтон
1
Хаддерсфилд Таун
2
был в запасе