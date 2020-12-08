Адам Богдан
№22
Вратарь
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Команда
Ференцварош
Возраст
33
Рост
194
Вес
86
Защищал ворота сборной Венгрии в матче с Голландией (1:8), в Англии пропускал дальний удар от чужого вратаря и еще сухой лист.
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
08.12.2020 08 дек. 2020 вт 23:00
Динамо
1 : 0
Ференцварош
08.12.2020 08 дек. 2020 вт 23:00
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 6 тур
Динамо
1
Ференцварош
0
был в запасе
28.10.2020 28 окт. 2020 ср 23:00
Ференцварош
2 : 2
Динамо
28.10.2020 28 окт. 2020 ср 23:00
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 2 тур
Ференцварош
2
Динамо
2
был в запасе