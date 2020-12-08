Адам Богдан №22 Вратарь Подписаться

Команда Ференцварош

Возраст 33

Рост 194

Вес 86

Защищал ворота сборной Венгрии в матче с Голландией (1:8), в Англии пропускал дальний удар от чужого вратаря и еще сухой лист.