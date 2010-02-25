Уэсли Сонк
№10
Нападающий
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Команда
Возраст
42
Рост
174
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
25.02.2010 25 февр. 2010 чт 23:05
Валенсия
3 : 0
Брюгге
25.02.2010 25 февр. 2010 чт 23:05
минуты: 1' - 91'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Валенсия
3
Брюгге
0
минуты: 1' - 91' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
18.02.2010 18 февр. 2010 чт 21:00
Брюгге
1 : 0
Валенсия
18.02.2010 18 февр. 2010 чт 21:00
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Брюгге
1
Валенсия
0
был в запасе