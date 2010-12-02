Стейн Стейнен
№30
Вратарь
Подписаться
Команда
Возраст
40
Рост
188
Вес
84
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
02.12.2010 02 дек. 2010 чт 23:05
ПАОК
1 : 1
Брюгге
02.12.2010 02 дек. 2010 чт 23:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
ПАОК
1
Брюгге
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
16.09.2010 16 сент. 2010 чт 20:00
Брюгге
1 : 1
ПАОК
16.09.2010 16 сент. 2010 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Брюгге
1
ПАОК
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур