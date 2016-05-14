Хонас Гутьеррес
№18
Полузащитник
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Команда
Возраст
37
Рост
183
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
14.05.2016 14 мая 2016 сб 18:00
Депортиво
0 : 2
Реал
14.05.2016 14 мая 2016 сб 18:00
был в запасе
Испания. Примера, 38 тур
Депортиво
0
Реал
2
был в запасе
08.05.2016 08 мая 2016 вс 18:00
Вильярреал
0 : 2
Депортиво
08.05.2016 08 мая 2016 вс 18:00
минуты: 59' - 90'
Испания. Примера, 37 тур
Вильярреал
0
Депортиво
2
минуты: 59' - 90' / Испания. Примера, 37 тур
01.05.2016 01 мая 2016 вс 19:15
Депортиво
0 : 2
Хетафе
01.05.2016 01 мая 2016 вс 19:15
был в запасе
Испания. Примера, 36 тур
Депортиво
0
Хетафе
2
был в запасе
23.04.2016 23 апр. 2016 сб 23:05
Эйбар
1 : 1
Депортиво
23.04.2016 23 апр. 2016 сб 23:05
минуты: 89' - 90'
Испания. Примера, 35 тур
Эйбар
1
Депортиво
1
минуты: 89' - 90' / Испания. Примера, 35 тур
17.04.2016 17 апр. 2016 вс 17:00
Севилья
1 : 1
Депортиво
17.04.2016 17 апр. 2016 вс 17:00
минуты: 76' - 90'
Испания. Примера, 33 тур
Севилья
1
Депортиво
1
минуты: 76' - 90' / Испания. Примера, 33 тур
12.03.2016 12 марта 2016 сб 22:30
Атлетико
3 : 0
Депортиво
12.03.2016 12 марта 2016 сб 22:30
был в запасе
Испания. Примера, 29 тур
Атлетико
3
Депортиво
0
был в запасе
06.03.2016 06 марта 2016 вс 0:05
Депортиво
3 : 3
Малага
06.03.2016 06 марта 2016 вс 0:05
минуты: 84' - 90'
Испания. Примера, 28 тур
Депортиво
3
Малага
3
минуты: 84' - 90' / Испания. Примера, 28 тур
20.02.2016 20 февр. 2016 сб 20:15
Эспаньол
1 : 0
Депортиво
20.02.2016 20 февр. 2016 сб 20:15
был в запасе
Испания. Примера, 25 тур
Эспаньол
1
Депортиво
0
был в запасе
14.02.2016 14 февр. 2016 вс 0:05
Депортиво
2 : 2
Бетис
14.02.2016 14 февр. 2016 вс 0:05
был в запасе
Испания. Примера, 24 тур
Депортиво
2
Бетис
2
был в запасе
01.02.2016 01 февр. 2016 пн 22:30
Депортиво
2 : 2
Райо Вальекано
01.02.2016 01 февр. 2016 пн 22:30
был в запасе
Испания. Примера, 22 тур
Депортиво
2
Райо Вальекано
2
был в запасе
17.01.2016 17 янв. 2016 вс 0:05
Реал Сосьедад
1 : 1
Депортиво
74'
74'
74'
17.01.2016 17 янв. 2016 вс 0:05
минуты: 72' - 90'
Испания. Примера, 20 тур
Реал Сосьедад
1
Депортиво
1
минуты: 72' - 90' / Испания. Примера, 20 тур
09.01.2016 09 янв. 2016 сб 22:30
Реал
5 : 0
Депортиво
09.01.2016 09 янв. 2016 сб 22:30
минуты: 46' - 90'
Испания. Примера, 19 тур
Реал
5
Депортиво
0
минуты: 46' - 90' / Испания. Примера, 19 тур
03.01.2016 03 янв. 2016 вс 20:15
Депортиво
1 : 2
Вильярреал
03.01.2016 03 янв. 2016 вс 20:15
был в запасе
Испания. Примера, 18 тур
Депортиво
1
Вильярреал
2
был в запасе
30.12.2015 30 дек. 2015 ср 22:30
Хетафе
0 : 0
Депортиво
30.12.2015 30 дек. 2015 ср 22:30
минуты: 70' - 90'
Испания. Примера, 17 тур
Хетафе
0
Депортиво
0
минуты: 70' - 90' / Испания. Примера, 17 тур
29.11.2015 29 нояб. 2015 вс -:-
Лас-Пальмас
0 : 2
Депортиво
29.11.2015 29 нояб. 2015 вс -:-
минуты: 69' - 81'
Испания. Примера, 13 тур
Лас-Пальмас
0
Депортиво
2
минуты: 69' - 81' / Испания. Примера, 13 тур
22.11.2015 22 нояб. 2015 вс 0:05
Депортиво
2 : 0
Сельта
22.11.2015 22 нояб. 2015 вс 0:05
минуты: 80' - 90'
Испания. Примера, 12 тур
Депортиво
2
Сельта
0
минуты: 80' - 90' / Испания. Примера, 12 тур
07.11.2015 07 нояб. 2015 сб 20:15
Леванте
1 : 1
Депортиво
07.11.2015 07 нояб. 2015 сб 20:15
минуты: 1' - 59'
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
1
Депортиво
1
минуты: 1' - 59' / Испания. Примера, 11 тур
30.10.2015 30 окт. 2015 пт 22:30
Депортиво
1 : 1
Атлетико
30.10.2015 30 окт. 2015 пт 22:30
минуты: 1' - 69'
Испания. Примера, 10 тур
Депортиво
1
Атлетико
1
минуты: 1' - 69' / Испания. Примера, 10 тур
24.10.2015 24 окт. 2015 сб 23:05
Малага
2 : 0
Депортиво
24.10.2015 24 окт. 2015 сб 23:05
был в запасе
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2
Депортиво
0
был в запасе