Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Евро-2020
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Лента
Матч-центр
Мой гол
Евро-2020
Футбол
Календарь
Таблица
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Неймар Да Силва
Антон Шунин
Лионель Месси
Криштиану Роналду
Александр Головин
Артем Дзюба
Александр Кокорин
Эрлинг Браут Холанд
Златан Ибрагимович
Кевин Де Брюйне
Алексей Миранчук
Россия
Испания
Италия
Англия
Франция
Польша
Словакия
Финляндия
Нидерланды
Хорватия
Португалия
Челси
Спартак
Манчестер Сити
Локомотив
Зенит
Краснодар
Химки
Ливерпуль
ЦСКА
Барселона
Реал
Евро-2020
Кубок Америки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
Россия
Евро-2020
Неймар
Антон Шунин
Лига чемпионов
РПЛ
Лига Европы
Лионель Месси
Криштиану Роналду
Александр Головин
Челси
Кубок России
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Новости
Материалы
Бокс
Новости
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Материалы
Новости
Политика
Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Хонас Гутьеррес
№18
Полузащитник
Подписаться
Команда
Возраст
37
Рост
183
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
англия. премьер-лига
лига европы плей-офф
англия. кубок
Сезон:
2015/2016
14.05.2016
14 мая 2016
сб
18:00
Депортиво
0 : 2
Реал
14.05.2016
14 мая 2016
сб
18:00
был в запасе
Испания. Примера, 38 тур
Депортиво
0
Реал
2
был в запасе
08.05.2016
08 мая 2016
вс
18:00
Вильярреал
0 : 2
Депортиво
08.05.2016
08 мая 2016
вс
18:00
минуты: 59' - 90'
Испания. Примера, 37 тур
Вильярреал
0
Депортиво
2
минуты: 59' - 90' / Испания. Примера, 37 тур
01.05.2016
01 мая 2016
вс
19:15
Депортиво
0 : 2
Хетафе
01.05.2016
01 мая 2016
вс
19:15
был в запасе
Испания. Примера, 36 тур
Депортиво
0
Хетафе
2
был в запасе
23.04.2016
23 апр. 2016
сб
23:05
Эйбар
1 : 1
Депортиво
23.04.2016
23 апр. 2016
сб
23:05
минуты: 89' - 90'
Испания. Примера, 35 тур
Эйбар
1
Депортиво
1
минуты: 89' - 90' / Испания. Примера, 35 тур
17.04.2016
17 апр. 2016
вс
17:00
Севилья
1 : 1
Депортиво
17.04.2016
17 апр. 2016
вс
17:00
минуты: 76' - 90'
Испания. Примера, 33 тур
Севилья
1
Депортиво
1
минуты: 76' - 90' / Испания. Примера, 33 тур
12.03.2016
12 марта 2016
сб
22:30
Атлетико
3 : 0
Депортиво
12.03.2016
12 марта 2016
сб
22:30
был в запасе
Испания. Примера, 29 тур
Атлетико
3
Депортиво
0
был в запасе
06.03.2016
06 марта 2016
вс
0:05
Депортиво
3 : 3
Малага
06.03.2016
06 марта 2016
вс
0:05
минуты: 84' - 90'
Испания. Примера, 28 тур
Депортиво
3
Малага
3
минуты: 84' - 90' / Испания. Примера, 28 тур
20.02.2016
20 февр. 2016
сб
20:15
Эспаньол
1 : 0
Депортиво
20.02.2016
20 февр. 2016
сб
20:15
был в запасе
Испания. Примера, 25 тур
Эспаньол
1
Депортиво
0
был в запасе
14.02.2016
14 февр. 2016
вс
0:05
Депортиво
2 : 2
Бетис
14.02.2016
14 февр. 2016
вс
0:05
был в запасе
Испания. Примера, 24 тур
Депортиво
2
Бетис
2
был в запасе
01.02.2016
01 февр. 2016
пн
22:30
Депортиво
2 : 2
Райо Вальекано
01.02.2016
01 февр. 2016
пн
22:30
был в запасе
Испания. Примера, 22 тур
Депортиво
2
Райо Вальекано
2
был в запасе
17.01.2016
17 янв. 2016
вс
0:05
Реал Сосьедад
1 : 1
Депортиво
74'
74'
74'
17.01.2016
17 янв. 2016
вс
0:05
минуты: 72' - 90'
Испания. Примера, 20 тур
Реал Сосьедад
1
Депортиво
1
минуты: 72' - 90' / Испания. Примера, 20 тур
09.01.2016
09 янв. 2016
сб
22:30
Реал
5 : 0
Депортиво
09.01.2016
09 янв. 2016
сб
22:30
минуты: 46' - 90'
Испания. Примера, 19 тур
Реал
5
Депортиво
0
минуты: 46' - 90' / Испания. Примера, 19 тур
03.01.2016
03 янв. 2016
вс
20:15
Депортиво
1 : 2
Вильярреал
03.01.2016
03 янв. 2016
вс
20:15
был в запасе
Испания. Примера, 18 тур
Депортиво
1
Вильярреал
2
был в запасе
30.12.2015
30 дек. 2015
ср
22:30
Хетафе
0 : 0
Депортиво
30.12.2015
30 дек. 2015
ср
22:30
минуты: 70' - 90'
Испания. Примера, 17 тур
Хетафе
0
Депортиво
0
минуты: 70' - 90' / Испания. Примера, 17 тур
29.11.2015
29 нояб. 2015
вс
-:-
Лас-Пальмас
0 : 2
Депортиво
29.11.2015
29 нояб. 2015
вс
-:-
минуты: 69' - 81'
Испания. Примера, 13 тур
Лас-Пальмас
0
Депортиво
2
минуты: 69' - 81' / Испания. Примера, 13 тур
22.11.2015
22 нояб. 2015
вс
0:05
Депортиво
2 : 0
Сельта
22.11.2015
22 нояб. 2015
вс
0:05
минуты: 80' - 90'
Испания. Примера, 12 тур
Депортиво
2
Сельта
0
минуты: 80' - 90' / Испания. Примера, 12 тур
07.11.2015
07 нояб. 2015
сб
20:15
Леванте
1 : 1
Депортиво
07.11.2015
07 нояб. 2015
сб
20:15
минуты: 1' - 59'
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
1
Депортиво
1
минуты: 1' - 59' / Испания. Примера, 11 тур
30.10.2015
30 окт. 2015
пт
22:30
Депортиво
1 : 1
Атлетико
30.10.2015
30 окт. 2015
пт
22:30
минуты: 1' - 69'
Испания. Примера, 10 тур
Депортиво
1
Атлетико
1
минуты: 1' - 69' / Испания. Примера, 10 тур
24.10.2015
24 окт. 2015
сб
23:05
Малага
2 : 0
Депортиво
24.10.2015
24 окт. 2015
сб
23:05
был в запасе
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2
Депортиво
0
был в запасе