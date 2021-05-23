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Фрэйзер Форстер
№44
Вратарь
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Команда
Саутгемптон
Возраст
33
Рост
201
Вес
91
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2011/2012
2008/2009
23.05.2021
23 мая 2021
вс
18:00
Вест Хэм
3 : 0
Саутгемптон
23.05.2021
23 мая 2021
вс
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Вест Хэм
3
Саутгемптон
0
был в запасе
18.05.2021
18 мая 2021
вт
20:00
Саутгемптон
0 : 2
Лидс
18.05.2021
18 мая 2021
вт
20:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Саутгемптон
0
Лидс
2
был в запасе
15.05.2021
15 мая 2021
сб
17:00
Саутгемптон
3 : 1
Фулхэм
15.05.2021
15 мая 2021
сб
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Саутгемптон
3
Фулхэм
1
был в запасе
11.05.2021
11 мая 2021
вт
22:15
Саутгемптон
3 : 1
Кристал Пэлас
11.05.2021
11 мая 2021
вт
22:15
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Саутгемптон
3
Кристал Пэлас
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 32 тур
08.05.2021
08 мая 2021
сб
22:15
Ливерпуль
2 : 0
Саутгемптон
08.05.2021
08 мая 2021
сб
22:15
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Ливерпуль
2
Саутгемптон
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 35 тур
30.04.2021
30 апр. 2021
пт
22:00
Саутгемптон
1 : 1
Лестер Сити
30.04.2021
30 апр. 2021
пт
22:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Саутгемптон
1
Лестер Сити
1
был в запасе
21.04.2021
21 апр. 2021
ср
20:00
Тоттенхэм
2 : 1
Саутгемптон
21.04.2021
21 апр. 2021
ср
20:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Тоттенхэм
2
Саутгемптон
1
был в запасе
12.04.2021
12 апр. 2021
пн
20:00
Вест Бромвич
3 : 0
Саутгемптон
12.04.2021
12 апр. 2021
пн
20:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Вест Бромвич
3
Саутгемптон
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 31 тур
04.04.2021
04 апр. 2021
вс
14:00
Саутгемптон
3 : 2
Бернли
04.04.2021
04 апр. 2021
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Саутгемптон
3
Бернли
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 30 тур
14.03.2021
14 марта 2021
вс
15:00
Саутгемптон
1 : 2
Брайтон & Хов
14.03.2021
14 марта 2021
вс
15:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Саутгемптон
1
Брайтон & Хов
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 28 тур
10.03.2021
10 марта 2021
ср
21:00
Манчестер Сити
5 : 2
Саутгемптон
10.03.2021
10 марта 2021
ср
21:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Манчестер Сити
5
Саутгемптон
2
был в запасе
06.03.2021
06 марта 2021
сб
18:00
Шеффилд Юнайтед
0 : 2
Саутгемптон
06.03.2021
06 марта 2021
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Шеффилд Юнайтед
0
Саутгемптон
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 27 тур
01.03.2021
01 марта 2021
пн
23:00
Эвертон
1 : 0
Саутгемптон
01.03.2021
01 марта 2021
пн
23:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Эвертон
1
Саутгемптон
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 26 тур
23.02.2021
23 февр. 2021
вт
21:00
Лидс
3 : 0
Саутгемптон
23.02.2021
23 февр. 2021
вт
21:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Лидс
3
Саутгемптон
0
был в запасе
20.02.2021
20 февр. 2021
сб
15:30
Саутгемптон
1 : 1
Челси
20.02.2021
20 февр. 2021
сб
15:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Саутгемптон
1
Челси
1
был в запасе
14.02.2021
14 февр. 2021
вс
15:00
Саутгемптон
1 : 2
Вулверхэмптон
14.02.2021
14 февр. 2021
вс
15:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Саутгемптон
1
Вулверхэмптон
2
был в запасе
06.02.2021
06 февр. 2021
сб
18:00
Ньюкасл Юнайтед
3 : 2
Саутгемптон
06.02.2021
06 февр. 2021
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Ньюкасл Юнайтед
3
Саутгемптон
2
был в запасе
02.02.2021
02 февр. 2021
вт
23:15
Манчестер Юнайтед
9 : 0
Саутгемптон
02.02.2021
02 февр. 2021
вт
23:15
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Манчестер Юнайтед
9
Саутгемптон
0
был в запасе
30.01.2021
30 янв. 2021
сб
23:00
Саутгемптон
0 : 1
Астон Вилла
30.01.2021
30 янв. 2021
сб
23:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Саутгемптон
0
Астон Вилла
1
был в запасе
26.01.2021
26 янв. 2021
вт
23:15
Саутгемптон
1 : 3
Арсенал
26.01.2021
26 янв. 2021
вт
23:15
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Саутгемптон
1
Арсенал
3
был в запасе
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