Гийом Оаро
№99
Нападающий
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Команда
Янг Бойз
Возраст
37
Рост
192
Вес
87
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
12.12.2019 12 дек. 2019 чт 23:00
Рейнджерс
1 : 1
Янг Бойз
12.12.2019 12 дек. 2019 чт 23:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Рейнджерс
1
Янг Бойз
1
был в запасе
28.11.2019 28 нояб. 2019 чт 20:55
Янг Бойз
1 : 2
Порту
28.11.2019 28 нояб. 2019 чт 20:55
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Янг Бойз
1
Порту
2
был в запасе
19.09.2019 19 сент. 2019 чт 22:00
Порту
2 : 1
Янг Бойз
19.09.2019 19 сент. 2019 чт 22:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Порту
2
Янг Бойз
1
был в запасе