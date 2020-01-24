Мартин Уогхорн
№9
Нападающий
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Команда
Дерби Каунти
Возраст
31
Рост
177
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
24.01.2020 24 янв. 2020 пт 23:00
Нортгемптон Таун
0 : 0
Дерби Каунти
24.01.2020 24 янв. 2020 пт 23:00
был в запасе
Англия. Кубок, 1/16 финала
Нортгемптон Таун
0
Дерби Каунти
0
был в запасе
05.01.2020 05 янв. 2020 вс 17:01
Кристал Пэлас
0 : 1
Дерби Каунти
05.01.2020 05 янв. 2020 вс 17:01
был в запасе
Англия. Кубок, 1/32 финала
Кристал Пэлас
0
Дерби Каунти
1
был в запасе