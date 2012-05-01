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Олимпиада
Коронавирус
Диксон Этуху
№20
Полузащитник
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Команда
АИК
Возраст
40
Рост
188
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
лига европы групповой этап
лига европы плей-офф
англия. кубок
Сезон:
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
01.05.2012
01 мая 2012
вт
21:45
Ливерпуль
0 : 1
Фулхэм
01.05.2012
01 мая 2012
вт
21:45
минуты: 80' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 34 тур
Ливерпуль
0
Фулхэм
1
минуты: 80' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 34 тур
28.04.2012
28 апр. 2012
сб
17:00
Эвертон
4 : 0
Фулхэм
28.04.2012
28 апр. 2012
сб
17:00
минуты: 83' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 36 тур
Эвертон
4
Фулхэм
0
минуты: 83' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 36 тур
21.04.2012
21 апр. 2012
сб
17:00
Фулхэм
2 : 1
Уиган Атлетик
21.04.2012
21 апр. 2012
сб
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 35 тур
Фулхэм
2
Уиган Атлетик
1
был в запасе
09.04.2012
09 апр. 2012
пн
22:00
Фулхэм
1 : 1
Челси
09.04.2012
09 апр. 2012
пн
22:00
минуты: 74' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 33 тур
Фулхэм
1
Челси
1
минуты: 74' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 33 тур
07.04.2012
07 апр. 2012
сб
17:00
Болтон
0 : 3
Фулхэм
07.04.2012
07 апр. 2012
сб
17:00
минуты: 73' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 32 тур
Болтон
0
Фулхэм
3
минуты: 73' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 32 тур
31.03.2012
31 марта 2012
сб
17:00
Фулхэм
2 : 1
Норвич Сити
31.03.2012
31 марта 2012
сб
17:00
минуты: 83' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 31 тур
Фулхэм
2
Норвич Сити
1
минуты: 83' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 31 тур
26.03.2012
26 марта 2012
пн
22:00
Манчестер Юнайтед
1 : 0
Фулхэм
26.03.2012
26 марта 2012
пн
22:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 30 тур
Манчестер Юнайтед
1
Фулхэм
0
был в запасе
17.03.2012
17 марта 2012
сб
18:00
Фулхэм
0 : 3
Суонси
17.03.2012
17 марта 2012
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 29 тур
Фулхэм
0
Суонси
3
был в запасе
10.03.2012
10 марта 2012
сб
18:00
Астон Вилла
1 : 0
Фулхэм
10.03.2012
10 марта 2012
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 28 тур
Астон Вилла
1
Фулхэм
0
был в запасе
04.03.2012
04 марта 2012
вс
17:05
Фулхэм
5 : 0
Вулверхэмптон
04.03.2012
04 марта 2012
вс
17:05
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 27 тур
Фулхэм
5
Вулверхэмптон
0
был в запасе
25.02.2012
25 февр. 2012
сб
18:00
Куинз Парк Рейнджерс
0 : 1
Фулхэм
25.02.2012
25 февр. 2012
сб
18:00
минуты: 82' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 26 тур
Куинз Парк Рейнджерс
0
Фулхэм
1
минуты: 82' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 26 тур
11.02.2012
11 февр. 2012
сб
18:00
Фулхэм
2 : 1
Сток Сити
11.02.2012
11 февр. 2012
сб
18:00
минуты: 80' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 25 тур
Фулхэм
2
Сток Сити
1
минуты: 80' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 25 тур
04.02.2012
04 февр. 2012
сб
20:30
Манчестер Сити
3 : 0
Фулхэм
04.02.2012
04 февр. 2012
сб
20:30
минуты: 1' - 68'
Англия. Премьер-Лига, 24 тур
Манчестер Сити
3
Фулхэм
0
минуты: 1' - 68' / Англия. Премьер-Лига, 24 тур
31.12.2011
31 дек. 2011
сб
18:00
Норвич Сити
1 : 1
Фулхэм
31.12.2011
31 дек. 2011
сб
18:00
минуты: 65' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 19 тур
Норвич Сити
1
Фулхэм
1
минуты: 65' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 19 тур
26.12.2011
26 дек. 2011
пн
16:00
Челси
1 : 1
Фулхэм
26.12.2011
26 дек. 2011
пн
16:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 18 тур
Челси
1
Фулхэм
1
был в запасе
21.12.2011
21 дек. 2011
ср
22:59
Фулхэм
0 : 5
Манчестер Юнайтед
21.12.2011
21 дек. 2011
ср
22:59
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 17 тур
Фулхэм
0
Манчестер Юнайтед
5
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 17 тур
17.12.2011
17 дек. 2011
сб
18:00
Фулхэм
2 : 0
Болтон
17.12.2011
17 дек. 2011
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 16 тур
Фулхэм
2
Болтон
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 16 тур
10.12.2011
10 дек. 2011
сб
18:00
Суонси
2 : 0
Фулхэм
10.12.2011
10 дек. 2011
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 15 тур
Суонси
2
Фулхэм
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 15 тур
05.12.2011
05 дек. 2011
пн
22:59
Фулхэм
1 : 0
Ливерпуль
05.12.2011
05 дек. 2011
пн
22:59
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 14 тур
Фулхэм
1
Ливерпуль
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 14 тур
26.11.2011
26 нояб. 2011
сб
20:30
Арсенал
1 : 1
Фулхэм
45'
45'
45'
26.11.2011
26 нояб. 2011
сб
20:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 13 тур
Арсенал
1
Фулхэм
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 13 тур
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