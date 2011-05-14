Энди Рид
№11
Полузащитник
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Команда
Возраст
38
Рост
170
Вес
66
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
14.05.2011 14 мая 2011 сб 14:45
Блэкпул
4 : 3
Болтон
14.05.2011 14 мая 2011 сб 14:45
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 37 тур
Блэкпул
4
Болтон
3
был в запасе
07.05.2011 07 мая 2011 сб 19:30
Тоттенхэм
1 : 1
Блэкпул
07.05.2011 07 мая 2011 сб 19:30
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 36 тур
Тоттенхэм
1
Блэкпул
1
был в запасе
30.04.2011 30 апр. 2011 сб 17:00
Блэкпул
0 : 0
Сток Сити
30.04.2011 30 апр. 2011 сб 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 35 тур
Блэкпул
0
Сток Сити
0
был в запасе
23.04.2011 23 апр. 2011 сб 17:00
Блэкпул
1 : 1
Ньюкасл Юнайтед
23.04.2011 23 апр. 2011 сб 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 34 тур
Блэкпул
1
Ньюкасл Юнайтед
1
был в запасе
10.04.2011 10 апр. 2011 вс 15:30
Блэкпул
1 : 3
Арсенал
10.04.2011 10 апр. 2011 вс 15:30
минуты: 60' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 32 тур
Блэкпул
1
Арсенал
3
минуты: 60' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 32 тур
03.04.2011 03 апр. 2011 вс 15:30
Фулхэм
3 : 0
Блэкпул
03.04.2011 03 апр. 2011 вс 15:30
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 31 тур
Фулхэм
3
Блэкпул
0
был в запасе
19.03.2011 19 марта 2011 сб 18:00
Блэкберн
2 : 2
Блэкпул
19.03.2011 19 марта 2011 сб 18:00
минуты: 81' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 30 тур
Блэкберн
2
Блэкпул
2
минуты: 81' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 30 тур
07.03.2011 07 марта 2011 пн 23:00
Блэкпул
1 : 3
Челси
07.03.2011 07 марта 2011 пн 23:00
минуты: 1' - 72'
Англия. Премьер-Лига, 29 тур
Блэкпул
1
Челси
3
минуты: 1' - 72' / Англия. Премьер-Лига, 29 тур
26.02.2011 26 февр. 2011 сб 18:00
Вулверхэмптон
4 : 0
Блэкпул
26.02.2011 26 февр. 2011 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 28 тур
Вулверхэмптон
4
Блэкпул
0
был в запасе
22.02.2011 22 февр. 2011 вт 23:00
Блэкпул
3 : 1
Тоттенхэм
22.02.2011 22 февр. 2011 вт 23:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 18 тур
Блэкпул
3
Тоттенхэм
1
был в запасе
12.02.2011 12 февр. 2011 сб 18:00
Блэкпул
1 : 1
Астон Вилла
12.02.2011 12 февр. 2011 сб 18:00
минуты: 72' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 27 тур
Блэкпул
1
Астон Вилла
1
минуты: 72' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 27 тур
05.02.2011 05 февр. 2011 сб 18:00
Эвертон
5 : 3
Блэкпул
05.02.2011 05 февр. 2011 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 26 тур
Эвертон
5
Блэкпул
3
был в запасе
02.02.2011 02 февр. 2011 ср 23:00
Блэкпул
1 : 3
Вест Хэм
02.02.2011 02 февр. 2011 ср 23:00
минуты: 1' - 60'
Англия. Премьер-Лига, 25 тур
Блэкпул
1
Вест Хэм
3
минуты: 1' - 60' / Англия. Премьер-Лига, 25 тур
22.01.2011 22 янв. 2011 сб 18:00
Блэкпул
1 : 2
Сандерленд
22.01.2011 22 янв. 2011 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 24 тур
Блэкпул
1
Сандерленд
2
был в запасе
16.01.2011 16 янв. 2011 вс 15:00
Сандерленд
1 : 1
Ньюкасл Юнайтед
16.01.2011 16 янв. 2011 вс 15:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 23 тур
Сандерленд
1
Ньюкасл Юнайтед
1
был в запасе
26.12.2010 26 дек. 2010 вс 18:00
Манчестер Юнайтед
2 : 0
Сандерленд
26.12.2010 26 дек. 2010 вс 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 19 тур
Манчестер Юнайтед
2
Сандерленд
0
был в запасе
02.10.2010 02 окт. 2010 сб 17:00
Сандерленд
0 : 0
Манчестер Юнайтед
02.10.2010 02 окт. 2010 сб 17:00
минуты: 82' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 7 тур
Сандерленд
0
Манчестер Юнайтед
0
минуты: 82' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 7 тур
25.09.2010 25 сент. 2010 сб 17:00
Ливерпуль
2 : 2
Сандерленд
25.09.2010 25 сент. 2010 сб 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 6 тур
Ливерпуль
2
Сандерленд
2
был в запасе
18.09.2010 18 сент. 2010 сб 19:30
Сандерленд
1 : 1
Арсенал
18.09.2010 18 сент. 2010 сб 19:30
минуты: 86' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 5 тур
Сандерленд
1
Арсенал
1
минуты: 86' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 5 тур