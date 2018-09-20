Грэм Дорранс
№4
Полузащитник
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Команда
Рейнджерс
Возраст
34
Рост
175
Вес
67
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
20.09.2018 20 сент. 2018 чт 19:55
Вильярреал
2 : 2
Рейнджерс
20.09.2018 20 сент. 2018 чт 19:55
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Вильярреал
2
Рейнджерс
2
был в запасе