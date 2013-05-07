Люк Мур
№27
Нападающий
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Команда
Возраст
35
Рост
180
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
07.05.2013 07 мая 2013 вт 21:45
Уиган Атлетик
2 : 3
Суонси
07.05.2013 07 мая 2013 вт 21:45
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 33 тур
Уиган Атлетик
2
Суонси
3
был в запасе
04.05.2013 04 мая 2013 сб 17:00
Суонси
0 : 0
Манчестер Сити
04.05.2013 04 мая 2013 сб 17:00
минуты: 69' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 36 тур
Суонси
0
Манчестер Сити
0
минуты: 69' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 36 тур
28.04.2013 28 апр. 2013 вс 17:00
Челси
2 : 0
Суонси
28.04.2013 28 апр. 2013 вс 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 35 тур
Челси
2
Суонси
0
был в запасе
20.04.2013 20 апр. 2013 сб 17:00
Суонси
0 : 0
Саутгемптон
20.04.2013 20 апр. 2013 сб 17:00
минуты: 1' - 46'
Англия. Премьер-Лига, 34 тур
Суонси
0
Саутгемптон
0
минуты: 1' - 46' / Англия. Премьер-Лига, 34 тур
06.04.2013 06 апр. 2013 сб 17:00
Норвич Сити
2 : 2
Суонси
76'
76'
76'
06.04.2013 06 апр. 2013 сб 17:00
76'
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 32 тур
Норвич Сити
2
Суонси
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 32 тур
30.03.2013 30 марта 2013 сб 18:00
Суонси
1 : 2
Тоттенхэм
30.03.2013 30 марта 2013 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 31 тур
Суонси
1
Тоттенхэм
2
был в запасе
16.03.2013 16 марта 2013 сб 18:00
Суонси
0 : 2
Арсенал
16.03.2013 16 марта 2013 сб 18:00
минуты: 76' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 30 тур
Суонси
0
Арсенал
2
минуты: 76' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 30 тур
09.03.2013 09 марта 2013 сб 18:00
Вест Бромвич
2 : 1
Суонси
33'
33'
33'
09.03.2013 09 марта 2013 сб 18:00
33'
минуты: 1' - 60'
Англия. Премьер-Лига, 29 тур
Вест Бромвич
2
Суонси
1
минуты: 1' - 60' / Англия. Премьер-Лига, 29 тур
02.03.2013 02 марта 2013 сб 18:00
Суонси
1 : 0
Ньюкасл Юнайтед
85'
85'
85'
02.03.2013 02 марта 2013 сб 18:00
85'
минуты: 76' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 28 тур
Суонси
1
Ньюкасл Юнайтед
0
минуты: 76' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 28 тур
17.02.2013 17 февр. 2013 вс 18:00
Ливерпуль
5 : 0
Суонси
17.02.2013 17 февр. 2013 вс 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 27 тур
Ливерпуль
5
Суонси
0
был в запасе
09.02.2013 09 февр. 2013 сб 18:00
Суонси
4 : 1
Куинз Парк Рейнджерс
09.02.2013 09 февр. 2013 сб 18:00
минуты: 80' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 26 тур
Суонси
4
Куинз Парк Рейнджерс
1
минуты: 80' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 26 тур
02.02.2013 02 февр. 2013 сб 18:00
Вест Хэм
1 : 0
Суонси
02.02.2013 02 февр. 2013 сб 18:00
минуты: 57' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 25 тур
Вест Хэм
1
Суонси
0
минуты: 57' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 25 тур
29.12.2012 29 дек. 2012 сб 18:00
Фулхэм
1 : 2
Суонси
29.12.2012 29 дек. 2012 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 20 тур
Фулхэм
1
Суонси
2
был в запасе
26.12.2012 26 дек. 2012 ср 18:00
Рединг
0 : 0
Суонси
26.12.2012 26 дек. 2012 ср 18:00
минуты: 1' - 68'
Англия. Премьер-Лига, 19 тур
Рединг
0
Суонси
0
минуты: 1' - 68' / Англия. Премьер-Лига, 19 тур
23.12.2012 23 дек. 2012 вс 16:30
Суонси
1 : 1
Манчестер Юнайтед
23.12.2012 23 дек. 2012 вс 16:30
минуты: 71' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 18 тур
Суонси
1
Манчестер Юнайтед
1
минуты: 71' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 18 тур
16.12.2012 16 дек. 2012 вс 16:30
Тоттенхэм
1 : 0
Суонси
16.12.2012 16 дек. 2012 вс 16:30
минуты: 74' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 17 тур
Тоттенхэм
1
Суонси
0
минуты: 74' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 17 тур
08.12.2012 08 дек. 2012 сб 18:00
Суонси
3 : 4
Норвич Сити
08.12.2012 08 дек. 2012 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 16 тур
Суонси
3
Норвич Сити
4
был в запасе
01.12.2012 01 дек. 2012 сб 18:00
Арсенал
0 : 2
Суонси
01.12.2012 01 дек. 2012 сб 18:00
минуты: 68' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 15 тур
Арсенал
0
Суонси
2
минуты: 68' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 15 тур
28.11.2012 28 нояб. 2012 ср 22:45
Суонси
3 : 1
Вест Бромвич
28.11.2012 28 нояб. 2012 ср 22:45
минуты: 64' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 14 тур
Суонси
3
Вест Бромвич
1
минуты: 64' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 14 тур
17.11.2012 17 нояб. 2012 сб 18:00
Ньюкасл Юнайтед
1 : 2
Суонси
17.11.2012 17 нояб. 2012 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 12 тур
Ньюкасл Юнайтед
1
Суонси
2
был в запасе