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РПЛ
Лига Европы
Лионель Месси
Криштиану Роналду
Александр Головин
Кубок России
Челси
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Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Ишмаэль Миллер
№11
Нападающий
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Команда
Возраст
34
Рост
191
Вес
86
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
англия. премьер-лига
Сезон:
2015/2016
2012/2013
19.01.2016
19 янв. 2016
вт
23:00
Рединг
5 : 2
Хаддерсфилд Таун
19.01.2016
19 янв. 2016
вт
23:00
минуты: 77' - 90'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Рединг
5
Хаддерсфилд Таун
2
минуты: 77' - 90' / Англия. Кубок, 1/32 финала