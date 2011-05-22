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Коронавирус
Джонатан Грининг
№14
Полузащитник
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Команда
Возраст
42
Рост
180
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2010/2011
2009/2010
2008/2009
22.05.2011
22 мая 2011
вс
18:00
Фулхэм
2 : 2
Арсенал
54'
54'
54'
22.05.2011
22 мая 2011
вс
18:00
минуты: 1' - 66'
Англия. Премьер-Лига, 38 тур
Фулхэм
2
Арсенал
2
минуты: 1' - 66' / Англия. Премьер-Лига, 38 тур
15.05.2011
15 мая 2011
вс
18:00
Бирмингем Сити
0 : 2
Фулхэм
15.05.2011
15 мая 2011
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 37 тур
Бирмингем Сити
0
Фулхэм
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 37 тур
09.05.2011
09 мая 2011
пн
22:00
Фулхэм
2 : 5
Ливерпуль
09.05.2011
09 мая 2011
пн
22:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 36 тур
Фулхэм
2
Ливерпуль
5
был в запасе
30.04.2011
30 апр. 2011
сб
17:00
Сандерленд
0 : 3
Фулхэм
30.04.2011
30 апр. 2011
сб
17:00
минуты: 62' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 35 тур
Сандерленд
0
Фулхэм
3
минуты: 62' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 35 тур
23.04.2011
23 апр. 2011
сб
17:00
Вулверхэмптон
1 : 1
Фулхэм
23.04.2011
23 апр. 2011
сб
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 34 тур
Вулверхэмптон
1
Фулхэм
1
был в запасе
09.04.2011
09 апр. 2011
сб
17:00
Манчестер Юнайтед
2 : 0
Фулхэм
09.04.2011
09 апр. 2011
сб
17:00
минуты: 83' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 32 тур
Манчестер Юнайтед
2
Фулхэм
0
минуты: 83' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 32 тур
19.03.2011
19 марта 2011
сб
20:30
Эвертон
2 : 1
Фулхэм
19.03.2011
19 марта 2011
сб
20:30
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 30 тур
Эвертон
2
Фулхэм
1
был в запасе
05.03.2011
05 марта 2011
сб
18:00
Фулхэм
3 : 2
Блэкберн
05.03.2011
05 марта 2011
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 29 тур
Фулхэм
3
Блэкберн
2
был в запасе
27.02.2011
27 февр. 2011
вс
18:00
Манчестер Сити
1 : 1
Фулхэм
27.02.2011
27 февр. 2011
вс
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 28 тур
Манчестер Сити
1
Фулхэм
1
был в запасе
14.02.2011
14 февр. 2011
пн
23:00
Фулхэм
0 : 0
Челси
14.02.2011
14 февр. 2011
пн
23:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 27 тур
Фулхэм
0
Челси
0
был в запасе
05.02.2011
05 февр. 2011
сб
18:00
Астон Вилла
2 : 2
Фулхэм
05.02.2011
05 февр. 2011
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 26 тур
Астон Вилла
2
Фулхэм
2
был в запасе
02.02.2011
02 февр. 2011
ср
23:00
Фулхэм
1 : 0
Ньюкасл Юнайтед
02.02.2011
02 февр. 2011
ср
23:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 25 тур
Фулхэм
1
Ньюкасл Юнайтед
0
был в запасе
26.01.2011
26 янв. 2011
ср
23:00
Ливерпуль
1 : 0
Фулхэм
26.01.2011
26 янв. 2011
ср
23:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 18 тур
Ливерпуль
1
Фулхэм
0
был в запасе
15.01.2011
15 янв. 2011
сб
18:00
Уиган Атлетик
1 : 1
Фулхэм
15.01.2011
15 янв. 2011
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 23 тур
Уиган Атлетик
1
Фулхэм
1
был в запасе
04.01.2011
04 янв. 2011
вт
23:00
Фулхэм
3 : 0
Вест Бромвич
04.01.2011
04 янв. 2011
вт
23:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 22 тур
Фулхэм
3
Вест Бромвич
0
был в запасе
01.01.2011
01 янв. 2011
сб
18:00
Тоттенхэм
1 : 0
Фулхэм
01.01.2011
01 янв. 2011
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 21 тур
Тоттенхэм
1
Фулхэм
0
был в запасе
28.12.2010
28 дек. 2010
вт
18:00
Сток Сити
0 : 2
Фулхэм
28.12.2010
28 дек. 2010
вт
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 20 тур
Сток Сити
0
Фулхэм
2
был в запасе
26.12.2010
26 дек. 2010
вс
15:00
Фулхэм
1 : 3
Вест Хэм
26.12.2010
26 дек. 2010
вс
15:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 19 тур
Фулхэм
1
Вест Хэм
3
был в запасе
11.12.2010
11 дек. 2010
сб
18:00
Фулхэм
0 : 0
Сандерленд
11.12.2010
11 дек. 2010
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 17 тур
Фулхэм
0
Сандерленд
0
был в запасе
04.12.2010
04 дек. 2010
сб
18:00
Арсенал
2 : 1
Фулхэм
04.12.2010
04 дек. 2010
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 16 тур
Арсенал
2
Фулхэм
1
был в запасе
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