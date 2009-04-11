Ярид Ходгкисс
№0
Защитник
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Команда
Форест Грин
Возраст
34
Рост
168
Вес
63
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
11.04.2009 11 апр. 2009 сб 17:00
Портсмут
2 : 2
Вест Бромвич
11.04.2009 11 апр. 2009 сб 17:00
минуты: 78' - 90'
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Портсмут
2
Вест Бромвич
2
минуты: 78' - 90' / Англия. Премьер-лига, 32 тур
03.03.2009 03 марта 2009 вт 22:45
Вест Бромвич
1 : 3
Арсенал
03.03.2009 03 марта 2009 вт 22:45
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Вест Бромвич
1
Арсенал
3
был в запасе