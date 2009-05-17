Шелтон Мартис
№4
Защитник
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Команда
Возраст
38
Рост
185
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
17.05.2009 17 мая 2009 вс 15:30
Вест Бромвич
0 : 2
Ливерпуль
17.05.2009 17 мая 2009 вс 15:30
минуты: 1' - 59'
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Вест Бромвич
0
Ливерпуль
2
минуты: 1' - 59' / Англия. Премьер-лига, 37 тур
09.05.2009 09 мая 2009 сб 17:00
Вест Бромвич
3 : 1
Уиган Атлетик
09.05.2009 09 мая 2009 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Вест Бромвич
3
Уиган Атлетик
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 36 тур
02.05.2009 02 мая 2009 сб 17:00
Тоттенхэм
1 : 0
Вест Бромвич
02.05.2009 02 мая 2009 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Тоттенхэм
1
Вест Бромвич
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 35 тур
25.04.2009 25 апр. 2009 сб 17:00
Вест Бромвич
3 : 0
Сандерленд
25.04.2009 25 апр. 2009 сб 17:00
минуты: 46' - 90'
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Вест Бромвич
3
Сандерленд
0
минуты: 46' - 90' / Англия. Премьер-лига, 34 тур
04.04.2009 04 апр. 2009 сб 17:00
Вест Бромвич
0 : 2
Сток Сити
04.04.2009 04 апр. 2009 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Вест Бромвич
0
Сток Сити
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 31 тур
21.03.2009 21 марта 2009 сб 18:00
Вест Бромвич
1 : 1
Болтон
21.03.2009 21 марта 2009 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Вест Бромвич
1
Болтон
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 30 тур
16.03.2009 16 марта 2009 пн 23:00
Вест Хэм
0 : 0
Вест Бромвич
16.03.2009 16 марта 2009 пн 23:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Вест Хэм
0
Вест Бромвич
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 29 тур
22.02.2009 22 февр. 2009 вс 16:30
Фулхэм
2 : 0
Вест Бромвич
22.02.2009 22 февр. 2009 вс 16:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Фулхэм
2
Вест Бромвич
0
был в запасе