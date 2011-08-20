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Коронавирус
Абдулае Мейте
№4
Защитник
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Команда
ОФИ
Возраст
40
Рост
185
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
англия. премьер-лига
Сезон:
2011/2012
20.08.2011
20 авг. 2011
сб
20:00
Дижон
2 : 0
Лорьян
42'
43'
42'
43'
42'
43'
20.08.2011
20 авг. 2011
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 3 тур
Дижон
2
Лорьян
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 3 тур
13.08.2011
13 авг. 2011
сб
20:00
Тулуза
2 : 0
Дижон
13.08.2011
13 авг. 2011
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 2 тур
Тулуза
2
Дижон
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 2 тур
07.08.2011
07 авг. 2011
вс
18:00
Дижон
1 : 5
Ренн
07.08.2011
07 авг. 2011
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 1 тур
Дижон
1
Ренн
5
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 1 тур