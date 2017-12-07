Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Евро-2020
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Лента
Матч-центр
Мой гол
Евро-2020
Футбол
Календарь
Таблица
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Неймар Да Силва
Антон Шунин
Лионель Месси
Криштиану Роналду
Александр Головин
Артем Дзюба
Александр Кокорин
Эрлинг Браут Холанд
Златан Ибрагимович
Кевин Де Брюйне
Алексей Миранчук
Россия
Испания
Италия
Англия
Франция
Польша
Словакия
Финляндия
Нидерланды
Португалия
Хорватия
Челси
Спартак
Манчестер Сити
Локомотив
Зенит
Химки
Краснодар
Ливерпуль
ЦСКА
Барселона
Реал
Евро-2020
Кубок Америки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
Россия
Евро-2020
Неймар
Антон Шунин
Лига чемпионов
РПЛ
Лига Европы
Лионель Месси
Криштиану Роналду
Александр Головин
Челси
Кубок России
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Новости
Материалы
Бокс
Новости
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Материалы
Новости
Политика
Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Тунай Торун
№7
Полузащитник
Подписаться
Команда
Возраст
31
Рост
181
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига европы плей-офф
германия. бундеслига
лига европы квалификация
Сезон:
2017/2018
2012/2013
2009/2010
07.12.2017
07 дек. 2017
чт
21:00
Истанбул Башакшехир
2 : 1
Брага
07.12.2017
07 дек. 2017
чт
21:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Истанбул Башакшехир
2
Брага
1
был в запасе
02.11.2017
02 нояб. 2017
чт
21:00
Истанбул Башакшехир
1 : 1
Хоффенхайм
02.11.2017
02 нояб. 2017
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Истанбул Башакшехир
1
Хоффенхайм
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
19.10.2017
19 окт. 2017
чт
22:05
Хоффенхайм
3 : 1
Истанбул Башакшехир
19.10.2017
19 окт. 2017
чт
22:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Хоффенхайм
3
Истанбул Башакшехир
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
28.09.2017
28 сент. 2017
чт
22:05
Брага
2 : 1
Истанбул Башакшехир
28.09.2017
28 сент. 2017
чт
22:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Брага
2
Истанбул Башакшехир
1
был в запасе