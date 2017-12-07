Тунай Торун
№7
Полузащитник
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Команда
Возраст
31
Рост
181
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
07.12.2017 07 дек. 2017 чт 21:00
Истанбул Башакшехир
2 : 1
Брага
07.12.2017 07 дек. 2017 чт 21:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Истанбул Башакшехир
2
Брага
1
был в запасе
02.11.2017 02 нояб. 2017 чт 21:00
Истанбул Башакшехир
1 : 1
Хоффенхайм
02.11.2017 02 нояб. 2017 чт 21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Истанбул Башакшехир
1
Хоффенхайм
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
19.10.2017 19 окт. 2017 чт 22:05
Хоффенхайм
3 : 1
Истанбул Башакшехир
19.10.2017 19 окт. 2017 чт 22:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Хоффенхайм
3
Истанбул Башакшехир
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
28.09.2017 28 сент. 2017 чт 22:05
Брага
2 : 1
Истанбул Башакшехир
28.09.2017 28 сент. 2017 чт 22:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Брага
2
Истанбул Башакшехир
1
был в запасе