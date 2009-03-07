Макауэлей Хрисантус
№99
Нападающий
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Команда
АЕК
Возраст
30
Рост
183
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
07.03.2009 07 марта 2009 сб 17:30
Боруссия
4 : 1
Гамбург
07.03.2009 07 марта 2009 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 23 тур
Боруссия
4
Гамбург
1
был в запасе