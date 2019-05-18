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Деннис Аого
№3
Защитник
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Команда
Штутгарт
Возраст
34
Рост
184
Вес
85
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
германия. кубок
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2018/2019
2017/2018
2016/2017
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2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
18.05.2019
18 мая 2019
сб
16:30
Шальке-04
0 : 0
Штутгарт
18.05.2019
18 мая 2019
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 34 тур
Шальке-04
0
Штутгарт
0
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 34 тур
11.05.2019
11 мая 2019
сб
16:30
Штутгарт
3 : 0
Вольфсбург
11.05.2019
11 мая 2019
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 33 тур
Штутгарт
3
Вольфсбург
0
был в запасе
04.05.2019
04 мая 2019
сб
16:30
Герта
3 : 1
Штутгарт
04.05.2019
04 мая 2019
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 32 тур
Герта
3
Штутгарт
1
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 32 тур
27.04.2019
27 апр. 2019
сб
19:30
Штутгарт
1 : 0
Боруссия
27.04.2019
27 апр. 2019
сб
19:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 31 тур
Штутгарт
1
Боруссия
0
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 31 тур
20.04.2019
20 апр. 2019
сб
16:30
Аугсбург
6 : 0
Штутгарт
20.04.2019
20 апр. 2019
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 30 тур
Аугсбург
6
Штутгарт
0
был в запасе
31.03.2019
31 марта 2019
вс
19:00
Айнтрахт
3 : 0
Штутгарт
31.03.2019
31 марта 2019
вс
19:00
был в запасе
Германия. Бундеслига, 27 тур
Айнтрахт
3
Штутгарт
0
был в запасе
16.03.2019
16 марта 2019
сб
17:30
Штутгарт
1 : 1
Хоффенхайм
16.03.2019
16 марта 2019
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 26 тур
Штутгарт
1
Хоффенхайм
1
был в запасе
09.03.2019
09 марта 2019
сб
17:30
Боруссия
3 : 1
Штутгарт
09.03.2019
09 марта 2019
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 25 тур
Боруссия
3
Штутгарт
1
был в запасе
03.03.2019
03 марта 2019
вс
17:30
Штутгарт
5 : 1
Ганновер-96
03.03.2019
03 марта 2019
вс
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 24 тур
Штутгарт
5
Ганновер-96
1
был в запасе
27.01.2019
27 янв. 2019
вс
17:30
Бавария
4 : 1
Штутгарт
27.01.2019
27 янв. 2019
вс
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 19 тур
Бавария
4
Штутгарт
1
был в запасе
19.01.2019
19 янв. 2019
сб
17:30
Штутгарт
2 : 3
Майнц
19.01.2019
19 янв. 2019
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 18 тур
Штутгарт
2
Майнц
3
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 18 тур
09.12.2018
09 дек. 2018
вс
20:00
Боруссия
3 : 0
Штутгарт
26'
26'
26'
09.12.2018
09 дек. 2018
вс
20:00
минуты: 1' - 26'
Германия. Бундеслига, 14 тур
Боруссия
3
Штутгарт
0
минуты: 1' - 26' / Германия. Бундеслига, 14 тур
01.12.2018
01 дек. 2018
сб
17:30
Штутгарт
1 : 0
Аугсбург
01.12.2018
01 дек. 2018
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 13 тур
Штутгарт
1
Аугсбург
0
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 13 тур
23.11.2018
23 нояб. 2018
пт
22:30
Байер
2 : 0
Штутгарт
23.11.2018
23 нояб. 2018
пт
22:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 12 тур
Байер
2
Штутгарт
0
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 12 тур
10.11.2018
10 нояб. 2018
сб
17:30
Нюрнберг
0 : 2
Штутгарт
10.11.2018
10 нояб. 2018
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
0
Штутгарт
2
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 11 тур
02.11.2018
02 нояб. 2018
пт
22:30
Штутгарт
0 : 3
Айнтрахт
02.11.2018
02 нояб. 2018
пт
22:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 10 тур
Штутгарт
0
Айнтрахт
3
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 10 тур
29.09.2018
29 сент. 2018
сб
16:30
Штутгарт
2 : 1
Вердер
29.09.2018
29 сент. 2018
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 6 тур
Штутгарт
2
Вердер
1
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 6 тур
26.09.2018
26 сент. 2018
ср
21:30
РБ Лейпциг
2 : 0
Штутгарт
26.09.2018
26 сент. 2018
ср
21:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 5 тур
РБ Лейпциг
2
Штутгарт
0
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 5 тур
21.09.2018
21 сент. 2018
пт
21:30
Штутгарт
0 : 0
Фортуна
21.09.2018
21 сент. 2018
пт
21:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 4 тур
Штутгарт
0
Фортуна
0
был в запасе
16.09.2018
16 сент. 2018
вс
19:00
Фрайбург
3 : 3
Штутгарт
16.09.2018
16 сент. 2018
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 3 тур
Фрайбург
3
Штутгарт
3
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 3 тур
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