Рафаэль Вольф
№30
Вратарь
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Команда
Фортуна
Возраст
32
Рост
190
Вес
86
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
17.06.2020 17 июня 2020 ср 21:30
РБ Лейпциг
2 : 2
Фортуна
17.06.2020 17 июня 2020 ср 21:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 32 тур
РБ Лейпциг
2
Фортуна
2
был в запасе