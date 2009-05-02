Амаури Бишофф
№10
Полузащитник
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Команда
Возраст
33
Рост
176
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
02.05.2009 02 мая 2009 сб 17:00
Портсмут
0 : 3
Арсенал
02.05.2009 02 мая 2009 сб 17:00
минуты: 67' - 90'
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Портсмут
0
Арсенал
3
минуты: 67' - 90' / Англия. Премьер-лига, 35 тур
10.01.2009 10 янв. 2009 сб 18:00
Арсенал
1 : 0
Болтон
10.01.2009 10 янв. 2009 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Арсенал
1
Болтон
0
был в запасе