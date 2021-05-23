Вито Манноне
№30
Вратарь
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Команда
Монако
Возраст
33
Рост
191
Вес
84
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
23.05.2021 23 мая 2021 вс 22:00
Ланс
0 : 0
Монако
23.05.2021 23 мая 2021 вс 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 38 тур
Ланс
0
Монако
0
был в запасе
09.05.2021 09 мая 2021 вс 18:05
Реймс
0 : 1
Монако
09.05.2021 09 мая 2021 вс 18:05
был в запасе
Франция. Лига 1, 36 тур
Реймс
0
Монако
1
был в запасе
25.04.2021 25 апр. 2021 вс 18:05
Анжер
0 : 1
Монако
25.04.2021 25 апр. 2021 вс 18:05
был в запасе
Франция. Лига 1, 34 тур
Анжер
0
Монако
1
был в запасе
18.04.2021 18 апр. 2021 вс 18:05
Бордо
0 : 3
Монако
18.04.2021 18 апр. 2021 вс 18:05
был в запасе
Франция. Лига 1, 33 тур
Бордо
0
Монако
3
был в запасе
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 18:05
Монако
3 : 0
Дижон
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 18:05
был в запасе
Франция. Лига 1, 32 тур
Монако
3
Дижон
0
был в запасе
19.03.2021 19 марта 2021 пт 23:00
Сент-Этьен
0 : 4
Монако
19.03.2021 19 марта 2021 пт 23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 30 тур
Сент-Этьен
0
Монако
4
был в запасе
03.03.2021 03 марта 2021 ср 23:00
Страсбур
1 : 0
Монако
03.03.2021 03 марта 2021 ср 23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 28 тур
Страсбур
1
Монако
0
был в запасе
21.02.2021 21 февр. 2021 вс 23:00
ПСЖ
0 : 2
Монако
21.02.2021 21 февр. 2021 вс 23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 26 тур
ПСЖ
0
Монако
2
был в запасе
03.02.2021 03 февр. 2021 ср 23:00
Монако
2 : 1
Ницца
03.02.2021 03 февр. 2021 ср 23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 23 тур
Монако
2
Ницца
1
был в запасе
23.01.2021 23 янв. 2021 сб 23:00
Монако
3 : 1
Марсель
23.01.2021 23 янв. 2021 сб 23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 21 тур
Монако
3
Марсель
1
был в запасе
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 23:00
Монако
3 : 0
Анжер
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 19 тур
Монако
3
Анжер
0
был в запасе
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 21:00
Лорьян
2 : 5
Монако
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 18 тур
Лорьян
2
Монако
5
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 18 тур
23.12.2020 23 дек. 2020 ср 23:00
Монако
2 : 2
Сент-Этьен
23.12.2020 23 дек. 2020 ср 23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 17 тур
Монако
2
Сент-Этьен
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 17 тур
20.12.2020 20 дек. 2020 вс 17:00
Дижон
0 : 1
Монако
20.12.2020 20 дек. 2020 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 16 тур
Дижон
0
Монако
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 16 тур
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 23:00
Монако
0 : 3
Ланс
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 15 тур
Монако
0
Ланс
3
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 15 тур
12.12.2020 12 дек. 2020 сб 19:00
Марсель
2 : 1
Монако
12.12.2020 12 дек. 2020 сб 19:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 14 тур
Марсель
2
Монако
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 14 тур
06.12.2020 06 дек. 2020 вс 15:00
Лилль
2 : 1
Монако
06.12.2020 06 дек. 2020 вс 15:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 13 тур
Лилль
2
Монако
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 13 тур
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 17:00
Монако
3 : 0
Ним
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 12 тур
Монако
3
Ним
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 12 тур
20.11.2020 20 нояб. 2020 пт 23:00
Монако
3 : 2
ПСЖ
20.11.2020 20 нояб. 2020 пт 23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
3
ПСЖ
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 11 тур
08.11.2020 08 нояб. 2020 вс 19:00
Ницца
1 : 2
Монако
08.11.2020 08 нояб. 2020 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 10 тур
Ницца
1
Монако
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 10 тур