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Лионель Месси
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Коронавирус
Кристиан Немет
№11
Нападающий
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Команда
Возраст
32
Рост
179
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
отбор че-2020
лига европы групповой этап
Сезон:
2019
13.10.2019
13 окт. 2019
вс
19:00
Венгрия
1 : 0
Азербайджан
13.10.2019
13 окт. 2019
вс
19:00
был в запасе
Отбор ЧЕ-2020, 8 тур
Венгрия
1
Азербайджан
0
был в запасе
09.09.2019
09 сент. 2019
пн
21:45
Венгрия
1 : 2
Словакия
09.09.2019
09 сент. 2019
пн
21:45
был в запасе
Отбор ЧЕ-2020, 6 тур
Венгрия
1
Словакия
2
был в запасе
11.06.2019
11 июня 2019
вт
21:45
Венгрия
1 : 0
Уэльс
11.06.2019
11 июня 2019
вт
21:45
был в запасе
Отбор ЧЕ-2020, 4 тур
Венгрия
1
Уэльс
0
был в запасе
08.06.2019
08 июня 2019
сб
19:00
Азербайджан
1 : 3
Венгрия
87'
87'
87'
08.06.2019
08 июня 2019
сб
19:00
минуты: 86' - 90'
Отбор ЧЕ-2020, 3 тур
Азербайджан
1
Венгрия
3
минуты: 86' - 90' / Отбор ЧЕ-2020, 3 тур