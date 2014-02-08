Педро Моралес
№77
Полузащитник
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Команда
Возраст
36
Рост
178
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
08.02.2014 08 февр. 2014 сб 20:00
Райо Вальекано
4 : 1
Малага
08.02.2014 08 февр. 2014 сб 20:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 23 тур
Райо Вальекано
4
Малага
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 23 тур
02.02.2014 02 февр. 2014 вс -:-
Малага
3 : 2
Севилья
02.02.2014 02 февр. 2014 вс -:-
был в запасе
Испания. Примера, 22 тур
Малага
3
Севилья
2
был в запасе
17.01.2014 17 янв. 2014 пт 22:59
Малага
0 : 0
Валенсия
17.01.2014 17 янв. 2014 пт 22:59
был в запасе
Испания. Примера, 20 тур
Малага
0
Валенсия
0
был в запасе
12.01.2014 12 янв. 2014 вс 22:59
Леванте
1 : 0
Малага
12.01.2014 12 янв. 2014 вс 22:59
был в запасе
Испания. Примера, 19 тур
Леванте
1
Малага
0
был в запасе
04.01.2014 04 янв. 2014 сб 18:00
Малага
0 : 1
Атлетико
04.01.2014 04 янв. 2014 сб 18:00
минуты: 77' - 90'
Испания. Примера, 18 тур
Малага
0
Атлетико
1
минуты: 77' - 90' / Испания. Примера, 18 тур
15.12.2013 15 дек. 2013 вс -:-
Малага
1 : 0
Хетафе
15.12.2013 15 дек. 2013 вс -:-
минуты: 1' - 74'
Испания. Примера, 16 тур
Малага
1
Хетафе
0
минуты: 1' - 74' / Испания. Примера, 16 тур
29.11.2013 29 нояб. 2013 пт 22:30
Вильярреал
1 : 1
Малага
29.11.2013 29 нояб. 2013 пт 22:30
минуты: 62' - 90'
Испания. Примера, 15 тур
Вильярреал
1
Малага
1
минуты: 62' - 90' / Испания. Примера, 15 тур
26.10.2013 26 окт. 2013 сб 17:00
Малага
0 : 5
Сельта
26.10.2013 26 окт. 2013 сб 17:00
минуты: 46' - 90'
Испания. Примера, 10 тур
Малага
0
Сельта
5
минуты: 46' - 90' / Испания. Примера, 10 тур
19.10.2013 19 окт. 2013 сб 17:00
Реал
2 : 0
Малага
19.10.2013 19 окт. 2013 сб 17:00
был в запасе
Испания. Примера, 9 тур
Реал
2
Малага
0
был в запасе
04.10.2013 04 окт. 2013 пт 22:59
Малага
0 : 1
Осасуна
04.10.2013 04 окт. 2013 пт 22:59
минуты: 1' - 46'
Испания. Примера, 8 тур
Малага
0
Осасуна
1
минуты: 1' - 46' / Испания. Примера, 8 тур
27.09.2013 27 сент. 2013 пт 22:00
Вальядолид
2 : 2
Малага
27.09.2013 27 сент. 2013 пт 22:00
минуты: 1' - 72'
Испания. Примера, 7 тур
Вальядолид
2
Малага
2
минуты: 1' - 72' / Испания. Примера, 7 тур
24.09.2013 24 сент. 2013 вт 22:59
Малага
2 : 0
Альмерия
24.09.2013 24 сент. 2013 вт 22:59
был в запасе
Испания. Примера, 6 тур
Малага
2
Альмерия
0
был в запасе
21.09.2013 21 сент. 2013 сб 17:00
Реал Сосьедад
0 : 0
Малага
21.09.2013 21 сент. 2013 сб 17:00
минуты: 56' - 90'
Испания. Примера, 5 тур
Реал Сосьедад
0
Малага
0
минуты: 56' - 90' / Испания. Примера, 5 тур
15.09.2013 15 сент. 2013 вс 20:00
Малага
5 : 0
Райо Вальекано
15.09.2013 15 сент. 2013 вс 20:00
минуты: 1' - 72'
Испания. Примера, 4 тур
Малага
5
Райо Вальекано
0
минуты: 1' - 72' / Испания. Примера, 4 тур
01.09.2013 01 сент. 2013 вс 22:00
Севилья
2 : 2
Малага
40'
40'
40'
01.09.2013 01 сент. 2013 вс 22:00
40'
минуты: 1' - 47'
Испания. Примера, 3 тур
Севилья
2
Малага
2
минуты: 1' - 47' / Испания. Примера, 3 тур
18.08.2013 18 авг. 2013 вс -:-
Валенсия
1 : 0
Малага
27'
27'
27'
18.08.2013 18 авг. 2013 вс -:-
минуты: 1' - 70'
Испания. Примера, 1 тур
Валенсия
1
Малага
0
минуты: 1' - 70' / Испания. Примера, 1 тур