Милан Бадель №19 Полузащитник Подписаться

Команда Дженоа

Возраст 32

Рост 186

Вес 76

С рождения страдает от астмы, но не в обиде на судьбу: «Это послужило мне дополнительной мотивацией». Сейчас это не проблема для него.