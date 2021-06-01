Милан Бадель
№19
Полузащитник
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Команда
Дженоа
Возраст
32
Рост
186
Вес
76
С рождения страдает от астмы, но не в обиде на судьбу: «Это послужило мне дополнительной мотивацией». Сейчас это не проблема для него.
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
01.06.2021 01 июня 2021 вт 19:00
Хорватия
1 : 1
Армения
01.06.2021 01 июня 2021 вт 19:00
минуты: 61' - 90'
Товарищеские матчи. Сборные, Июнь
Хорватия
1
Армения
1
минуты: 61' - 90' / Товарищеские матчи. Сборные, Июнь