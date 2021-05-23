Марио Манджукич
№9
Нападающий
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Команда
Милан
Возраст
35
Рост
187
Вес
84
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
23.05.2021 23 мая 2021 вс 21:45
Аталанта
0 : 2
Милан
82'
82'
82'
23.05.2021 23 мая 2021 вс 21:45
минуты: 79' - 90'
Италия. Серия А, 38 тур
Аталанта
0
Милан
2
минуты: 79' - 90' / Италия. Серия А, 38 тур
16.05.2021 16 мая 2021 вс 21:45
Милан
0 : 0
Кальяри
16.05.2021 16 мая 2021 вс 21:45
минуты: 89' - 90'
Италия. Серия А, 37 тур
Милан
0
Кальяри
0
минуты: 89' - 90' / Италия. Серия А, 37 тур
12.05.2021 12 мая 2021 ср 21:45
Торино
0 : 7
Милан
12.05.2021 12 мая 2021 ср 21:45
минуты: 80' - 90'
Италия. Серия А, 36 тур
Торино
0
Милан
7
минуты: 80' - 90' / Италия. Серия А, 36 тур
09.05.2021 09 мая 2021 вс 21:45
Ювентус
0 : 3
Милан
09.05.2021 09 мая 2021 вс 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Ювентус
0
Милан
3
был в запасе
26.04.2021 26 апр. 2021 пн 21:45
Лацио
3 : 0
Милан
26.04.2021 26 апр. 2021 пн 21:45
минуты: 1' - 63'
Италия. Серия А, 33 тур
Лацио
3
Милан
0
минуты: 1' - 63' / Италия. Серия А, 33 тур
21.04.2021 21 апр. 2021 ср 19:30
Милан
1 : 2
Сассуоло
21.04.2021 21 апр. 2021 ср 19:30
минуты: 74' - 90'
Италия. Серия А, 32 тур
Милан
1
Сассуоло
2
минуты: 74' - 90' / Италия. Серия А, 32 тур
18.04.2021 18 апр. 2021 вс 13:30
Милан
2 : 1
Дженоа
18.04.2021 18 апр. 2021 вс 13:30
минуты: 62' - 90'
Италия. Серия А, 31 тур
Милан
2
Дженоа
1
минуты: 62' - 90' / Италия. Серия А, 31 тур
10.04.2021 10 апр. 2021 сб 19:00
Парма
1 : 3
Милан
10.04.2021 10 апр. 2021 сб 19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Парма
1
Милан
3
был в запасе
13.02.2021 13 февр. 2021 сб 22:45
Специя
2 : 0
Милан
13.02.2021 13 февр. 2021 сб 22:45
минуты: 64' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Специя
2
Милан
0
минуты: 64' - 90' / Италия. Серия А, 22 тур
07.02.2021 07 февр. 2021 вс 17:00
Милан
4 : 0
Кротоне
07.02.2021 07 февр. 2021 вс 17:00
минуты: 77' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Милан
4
Кротоне
0
минуты: 77' - 90' / Италия. Серия А, 21 тур
30.01.2021 30 янв. 2021 сб 17:00
Болонья
1 : 2
Милан
30.01.2021 30 янв. 2021 сб 17:00
минуты: 73' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Болонья
1
Милан
2
минуты: 73' - 90' / Италия. Серия А, 20 тур
23.01.2021 23 янв. 2021 сб 20:00
Милан
0 : 3
Аталанта
23.01.2021 23 янв. 2021 сб 20:00
минуты: 70' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Милан
0
Аталанта
3
минуты: 70' - 90' / Италия. Серия А, 19 тур