Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Евро-2020
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Лента
Матч-центр
Мой гол
Евро-2020
Футбол
Календарь
Таблица
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Неймар Да Силва
Антон Шунин
Лионель Месси
Криштиану Роналду
Александр Головин
Артем Дзюба
Александр Кокорин
Эрлинг Браут Холанд
Златан Ибрагимович
Кевин Де Брюйне
Алексей Миранчук
Россия
Испания
Италия
Франция
Англия
Польша
Словакия
Финляндия
Нидерланды
Хорватия
Португалия
Челси
Спартак
Манчестер Сити
Локомотив
Зенит
Краснодар
Химки
Ливерпуль
ЦСКА
Барселона
Реал
Евро-2020
Кубок Америки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
Россия
Евро-2020
Неймар
Антон Шунин
Лига чемпионов
РПЛ
Лига Европы
Лионель Месси
Криштиану Роналду
Александр Головин
Челси
Кубок России
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Новости
Материалы
Бокс
Новости
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Материалы
Новости
Политика
Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Игор Бишчан
№22
Защитник
Подписаться
Команда
Возраст
43
Рост
191
Вес
88
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2010/2011
02.12.2010
02 дек. 2010
чт
23:05
Вильярреал
3 : 0
Динамо
86'
86'
86'
02.12.2010
02 дек. 2010
чт
23:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Вильярреал
3
Динамо
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
04.11.2010
04 нояб. 2010
чт
21:00
Брюгге
0 : 2
Динамо
59'
59'
59'
04.11.2010
04 нояб. 2010
чт
21:00
59'
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Брюгге
0
Динамо
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
21.10.2010
21 окт. 2010
чт
22:05
Динамо
0 : 0
Брюгге
21.10.2010
21 окт. 2010
чт
22:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Динамо
0
Брюгге
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
30.09.2010
30 сент. 2010
чт
22:05
ПАОК
1 : 0
Динамо
41'
41'
41'
30.09.2010
30 сент. 2010
чт
22:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
ПАОК
1
Динамо
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
16.09.2010
16 сент. 2010
чт
20:00
Динамо
2 : 0
Вильярреал
16.09.2010
16 сент. 2010
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Динамо
2
Вильярреал
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур