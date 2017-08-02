Микель Арруабаррена
№10
Нападающий
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Команда
АЕЛ
Возраст
38
Рост
189
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
02.08.2017 02 авг. 2017 ср 19:00
АЕЛ
1 : 2
Аустрия
02.08.2017 02 авг. 2017 ср 19:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
АЕЛ
1
Аустрия
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд
27.07.2017 27 июля 2017 чт 22:05
Аустрия
0 : 0
АЕЛ
27.07.2017 27 июля 2017 чт 22:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Аустрия
0
АЕЛ
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд