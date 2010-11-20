Бартломей Гржелак
№9
Нападающий
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Команда
Ягеллония
Возраст
39
Рост
188
Вес
81
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
20.11.2010 20 нояб. 2010 сб 14:00
Сибирь
0 : 1
Томь
20.11.2010 20 нояб. 2010 сб 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 29 тур
Сибирь
0
Томь
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 29 тур
14.11.2010 14 нояб. 2010 вс 16:15
Локомотив
1 : 1
Сибирь
14.11.2010 14 нояб. 2010 вс 16:15
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 28 тур
Локомотив
1
Сибирь
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 28 тур
07.11.2010 07 нояб. 2010 вс 14:00
Сибирь
2 : 5
Зенит
6'
6'
6'
07.11.2010 07 нояб. 2010 вс 14:00
6'
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 27 тур
Сибирь
2
Зенит
5
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 27 тур
30.10.2010 30 окт. 2010 сб 16:00
Динамо
4 : 1
Сибирь
61'
61'
61'
30.10.2010 30 окт. 2010 сб 16:00
61'
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 26 тур
Динамо
4
Сибирь
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 26 тур
23.10.2010 23 окт. 2010 сб 10:45
Сибирь
0 : 0
Спартак
23.10.2010 23 окт. 2010 сб 10:45
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 25 тур
Сибирь
0
Спартак
0
был в запасе
03.10.2010 03 окт. 2010 вс 10:45
Сибирь
2 : 2
Рубин
03.10.2010 03 окт. 2010 вс 10:45
минуты: 1' - 88'
Россия. Премьер-Лига, 23 тур
Сибирь
2
Рубин
2
минуты: 1' - 88' / Россия. Премьер-Лига, 23 тур
26.09.2010 26 сент. 2010 вс 17:00
Ростов
0 : 1
Сибирь
38'
38'
38'
26.09.2010 26 сент. 2010 вс 17:00
38'
минуты: 1' - 85'
Россия. Премьер-Лига, 22 тур
Ростов
0
Сибирь
1
минуты: 1' - 85' / Россия. Премьер-Лига, 22 тур
22.08.2010 22 авг. 2010 вс 12:45
Сибирь
1 : 0
Амкар
22.08.2010 22 авг. 2010 вс 12:45
минуты: 1' - 46'
Россия. Премьер-Лига, 18 тур
Сибирь
1
Амкар
0
минуты: 1' - 46' / Россия. Премьер-Лига, 18 тур
14.08.2010 14 авг. 2010 сб 19:45
Спартак-Нальчик
4 : 2
Сибирь
15'
15'
15'
14.08.2010 14 авг. 2010 сб 19:45
минуты: 1' - 46'
Россия. Премьер-Лига, 17 тур
Спартак-Нальчик
4
Сибирь
2
минуты: 1' - 46' / Россия. Премьер-Лига, 17 тур