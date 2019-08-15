Ариэль Борысюк
№16
Полузащитник
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Команда
Куинз Парк Рейнджерс
Возраст
29
Рост
178
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
15.08.2019 15 авг. 2019 чт 20:00
АИК
1 : 1
Шериф
15.08.2019 15 авг. 2019 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
АИК
1
Шериф
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд
08.08.2019 08 авг. 2019 чт 20:00
Шериф
1 : 2
АИК
08.08.2019 08 авг. 2019 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Шериф
1
АИК
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд