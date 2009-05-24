Ли Мартин
№11
Полузащитник
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Команда
Миллуолл
Возраст
34
Рост
178
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
24.05.2009 24 мая 2009 вс 18:00
Халл Сити
0 : 1
Манчестер Юнайтед
24.05.2009 24 мая 2009 вс 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Халл Сити
0
Манчестер Юнайтед
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 38 тур
05.04.2009 05 апр. 2009 вс 18:00
Манчестер Юнайтед
3 : 2
Астон Вилла
05.04.2009 05 апр. 2009 вс 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Манчестер Юнайтед
3
Астон Вилла
2
был в запасе
06.12.2008 06 дек. 2008 сб 20:30
Манчестер Юнайтед
1 : 0
Сандерленд
06.12.2008 06 дек. 2008 сб 20:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Манчестер Юнайтед
1
Сандерленд
0
был в запасе